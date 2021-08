Driekwart horecabedrijven vroeg om staatssteun

De horeca heeft vorig jaar als meest krimpende bedrijfstak ook de meeste coronasteun gevraagd aan de overheid, blijkt uit CBS-cijfers. Driekwart van de horecazaken deed een aanvraag.

De horeca kromp vorig jaar met 40,6%. Dat is de sterkste omzetdaling van alle bedrijfstakken. De cultuur- en recreatiesector en de delfstoffenwinning volgden elk met bijna een kwart krimp. Als meest getroffen sector maakte de horeca ook het vaakst van alle bedrijfstakken gebruik van steunmaatregelen. Tot en met april dit jaar deed 75% van de horecabedrijven een beroep op één of meerdere staatssteunregelingen. Het gemiddelde van alle Nederlandse bedrijven ligt op 31%. Daarnaast wendde 27% van de horecazaken zich tot een extra geldlening of aandelenuitgifte om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Aantal faillissementen licht gestegen

Door de overheidsgelden bleef het aantal faillissementen in de horeca binnen de perken. Vorig jaar gingen 286 horecabedrijven (inclusief eenmanszaken) failliet, 32 meer dan een jaar eerder. Daarnaast lieten 4740 zaken zich uitschrijven uit het handelsregister; dat is 12% meer dan in 2019. Het aantal vaste banen is vorig jaar met 10% gedaald.

Vraag luchtvaart sterkst gedaald

Afnemers die hun vraag sterk lieten dalen, waren onder meer de luchtvaart, de groothandel en de zorg. In de luchtvaart zakte de vraag naar horecadiensten mede door de reisbeperkingen met meer dan de helft in. In 2019 was vervoer door de lucht nog goed voor een omzet van € 453 miljoen, maar vorig jaar was dat nog € 200 miljoen. De zorg viel terug van € 499 miljoen naar € 359 miljoen, de vraag bij groothandels kelderde van € 516 naar € 378 miljoen.

De sluiting van de horeca was met name een slag voor de drankenindustrie, die het aantal leveringen aan horecabedrijven zag halveren in 2020. Daardoor nam de productie van de drankenbranche met 5% af. De inkoop bij de voedingsmiddelenindustrie was bijna een derde lager.