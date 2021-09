Horeca voelt zich dubbel gepakt

De horecabranche is niet te spreken over de uitgelekte versoepelingsplannen van het nog altijd demissionaire kabinet. Brancheclub KHN noemt de sector zelfs ‘dubbel gepakt’.

Volgens ingewijden kondigt het kabinet dinsdag aan dat eind deze maand de anderhalvemetermaatregelen worden afgeschaft. Meerdaagse evenementen zouden ook weer mogelijk worden voor een beperkt aantal mensen. Wel blijft de horeca na middernacht gesloten en is toegang tot (onder meer) restaurants en cafés alleen mogelijk na controle van de coronacheck-app. De horecabranche begrijpt dat niet, omdat de meeste besmettingen met het virus niet in de horeca gebeuren, maar thuis, op bezoek of op school. ‘Maar daar kan het kabinet niet ingrijpen. Met slechts 2,4% besmettingen in de horeca wordt deze sector wel ‘aangepakt’ en met extra restricties opgezadeld.’

KHN begrijpt overtreding regels

Als de staatssteun per 1 oktober ophoudt, dan zouden er ook geen beperkingen meer moeten gelden, vindt KHN, die vorige week een steunbegroting presenteerde waarin de horeca ook volgend jaar nog overheidsgelden ontvangt. ‘Het draagvlak van de huidige beperkingen was al heel laag bij horecaondernemers, maar met deze verlenging én verzwaring is de verwachting dat er een grens wordt overschreden en dat dat zal leiden tot veel horecaondernemers die de regels niet zullen handhaven. KHN kan dat gevoel goed begrijpen.’ De vereniging heeft een kort geding aangespannen tegen de staat, waarin wordt geëist dat de regels voor de nachthoreca worden gelijkgetrokken met de regels voor de rest van de horeca.

De organisatie houdt al enige tijd de wervingscampagne ‘Werken in de horeca, elke dag een feestje’, omdat er een groot tekort is aan personeel. Volgens KHN had 100% NOW- en TVL-subsidie het tekort kunnen voorkomen omdat nu 58% van de horecaondernemers personeel heeft moeten ontslaan. In de sector zouden 25% minder mensen werken dan voor de crisis.