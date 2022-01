Weer run verwacht op subsidiepot elektrische auto

Sinds maandagochtend negen uur kan weer subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands elektrische auto. De kans is groot dat de subsidiepot net als vorig jaar in sneltreinvaart leegraakt.

De subsidie is er alleen voor particulieren en bedraagt voor dit jaar in totaal 90,4 miljoen euro, waarvan 71 miljoen voor nieuwe auto’s. Vorig jaar was er aanmerkelijk minder stekkerautosubsidie beschikbaar: 28 miljoen euro, ongeveer gelijk verdeeld over nieuwe auto’s en occasions. Het geld voor de nieuwe EV’s was al na enkele dagen op, de tweedehands-subsidie was in juni volledig verdeeld.

Aanschaf uitgesteld

Volgens de ANWB zal de bodem ondanks de fors hogere subsidie ook dit jaar weer snel in zicht zijn: ‘Vorig jaar hebben veel mensen zitten wachten met de aanschaf omdat er geen subsidiegeld meer was. De verwachting is dat er een berg aan aanvragen in de eerste weken van januari binnenkomt. Je bent eigenlijk een dief van je eigen portemonnee als je in oktober al een elektrische auto koopt’, laat de wielrijdersbond weten aan de NOS. Volgens hoogleraar Maarten Steinbuch willen nu veel mensen overstappen op elektrisch rijden omdat ze zich afvragen of ze een nieuwe benzineauto over acht jaar nog wel kunnen verkopen of inruilen.

Bouwen aan tweedehandsmarkt

De ANWB wil daarom nog meer subsidie op elektrisch rijden. ‘Eigenlijk wil je in deze jaren zoveel mogelijk elektrische auto’s verkopen, zodat die over vier of vijf jaar de tweedehandsmarkt op kunnen. Als er tegen die tijd geen volwassen tweedehandsmarkt is, komt de transitie naar elektrisch rijden niet op gang. Want we weten dat het gros van Nederland tweedehands rijdt.’ Steinbuch vindt wel dat de subsidie met 3.350 euro per nieuwe auto (van maximaal 45.000 euro) en 2.000 euro per tweedehands relatief bescheiden. ‘Dat subsidiebedrag is vergeleken met een land als Duitsland klein. Daar spreek je over een bedrag van rond de 6.000 euro per nieuwe auto. Dat vind ik jammer, want we hebben nu een voorsprong op het gebied van elektrisch rijden.’

Bron: NOS