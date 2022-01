Meeste werknemers in accountancy & finance zoeken andere baan

Goed nieuws voor kantoren die moeite hebben om personeel te vinden: er zijn genoeg potentiële kandidaten op zoek. Ruim de helft van de werknemers in de accountancy & finance is op zoek naar een nieuwe baan, zo blijkt uit de nieuwe Salary Survey van recruiter Robert Walters.

Twee op de drie werknemers verwachten dit jaar bovendien een salarisverhoging. Wisselen van werkgever is inmiddels geen bijzondere gebeurtenis meer: in de branche is de lengte van het gemiddelde dienstverband 1,8 jaar. Het optimisme onder de accountancy- en finance professionals is groot, want 84% heeft veel vertrouwen in de kansen om een (aantrekkelijke) baan te vinden.

Hogere salarissen

Salarisstijgingen voorziet Robert Walters onder meer voor interim-CFO’s, die het uurtarief kunnen ophogen van ruim € 125 per uur naar € 125 tot € 200 per uur. Financieel directeuren met meer dan negen jaar ervaring kunnen als het aan de recruiter ligt de bovengrens oprekken van € 150.000 per jaar naar € 160.000. Her en der gaan de jaarsalarissen verder met zo’n € 5.000 omhoog, is de verwachting. Aan werkgeverszijde zijn de drie meest gezochte functies die van finance controller, AA en business controller.