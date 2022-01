Box 3-arrest Hoge Raad nog niet verwerkt in voorlopige IB-aanslagen

De Belastingdienst krijgt het niet voor elkaar om de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing op tijd te verwerken in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022, laat de fiscus weten. De Belastingdienst blijft de voorlopige aanslagen wel versturen.

De Hoge Raad oordeelde net voor kerst dat de in 2017 ingevoerde box 3-heffing in strijd is met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), heeft.

De Belastingdienst laat naar aanleiding daarvan nu weten dat het ‘helaas’ nog niet mogelijk is om de gevolgen van de uitspraak te verwerken in de aanslagen die de Belastingdienst nu oplegt. Momenteel verstuurt de fiscus veel voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022. Het kan dus zijn dat mensen onlangs een voorlopige teruggaaf of aanslag ontvingen of binnenkort ontvangen. Hierin is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad.

Voorlopige aanslagen blijven verstuurd worden

De Belastingdienst blijft de voorlopige aanslagen wel versturen, laat de fiscus weten: ‘We vinden het belangrijk dat u uw voorlopige teruggaaf gewoon ontvangt. En dat u een te betalen aanslag verspreid over het jaar kunt betalen. Hiermee voorkomen we mogelijke betalingsproblemen. Ondertussen zijn we bezig de gevolgen van de uitspraak zorgvuldig in kaart te brengen, ook voor het belastingjaar 2022. Zo komen we tot een correcte belastingheffing in box 3. Als op een later moment blijkt dat de wijzigingen invloed hebben op de belasting die u in 2022 moet betalen, dan herstellen we dit in de definitieve aanslag 2022. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.’