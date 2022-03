Witwasonderzoek na FIU-meldingen over stortingen contant geld

De FIOD heeft maandag een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Stortingen contant geld

Het onderzoek naar de man kwam aan het rollen na diverse FIU-meldingen dat de verdachte in de periode februari 2017 tot en met januari 2022 ruim 950.000 euro aan contant geld zou hebben gestort op zijn bankrekeningen bij verschillende banken. Ook neemt hij grote bedragen contant op. De man heeft geen inkomen dat deze hoge contante stortingen en geldopnamen kan verklaren. Het opsporingsteam van de FIOD is dan ook op zoek naar de herkomst van het geld. Vermoedelijk is hier sprake van witwassen.

Doorzoekingen

De woning van de man en twee opslagboxen in Arnhem en Lunteren zijn maandag doorzocht. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie en een contant geldbedrag van 92.250 euro dat in de woning is gevonden.