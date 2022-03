Particuliere verkoop elektrische auto’s komt steeds meer op stoom

Steeds meer particulieren kiezen voor een elektrische auto, via aankoop of private lease. Dat blijkt uit een analyse van RAI Vereniging en BOVAG van de verkopen van elektrische personenauto’s in 2021. Afgelopen jaar groeide het aandeel particulier in de EV-registraties naar 21 procent, terwijl in 2019 dit aandeel nog op 12 procent lag. De groei is volgens BOVAG en RAI Vereniging te danken aan de invoering van de particuliere aanschafsubsidie en de introductie van steeds meer betaalbare elektrische personenauto’s.

Het aandeel particulieren dat een nieuwe elektrische personenauto koopt groeit. Afgelopen jaar lag het aandeel met 21 procent bijna dubbel zo hoog als in de periode 2015 t/m 2019, toen gemiddeld 12 procent van alle elektrische auto’s op naam van een particulier werd gezet. Volgens BOVAG en RAI Vereniging is dit het positieve effect van de introductie van een particuliere aankoopsubsidie per juli 2020.

Meer betaalbare modellen

Ook worden er steeds meer betaalbare elektrische modellen geïntroduceerd en neemt de consumentenacceptatie van elektrisch rijden toe. De gemiddelde prijs van een volledig elektrische auto bereikte in 2016 een hoogtepunt met ruim €79.000,- Inmiddels is de prijs met ruim €28.000 gezakt naar gemiddeld €51.000,- in 2021. De verwachting is dat dit jaar en komende jaren nog meer betaalbaardere modellen worden geïntroduceerd waardoor de particuliere EV-markt verder groeit.

Verkopen 2022

Sinds begin van dit jaar kunnen particulieren weer gebruik maken van een aankoopsubsidie, waardoor het aandeel particuliere registraties in de eerste twee maanden van 2022 naar 56 procent steeg. In totaal (zakelijk en particulier) werden 6.741 nieuwe elektrische auto’s geregistreerd ten opzichte van 2.375 in dezelfde periode afgelopen jaar. Een stijging van 183 procent. Tot 3 maart was al voor ruim 40 miljoen euro aan subsidie aangevraagd, oftewel voor 12.000 nieuwe EV’s.

Bron: BOVAG