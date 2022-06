Ondernemer in de kozijnenbranche verdacht van grootschalige faillissementsfraude 

De FIOD heeft dinsdag een 48-jarige man aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. Ook zijn er doorzoekingen verricht in twee woningen in Enschede, waarbij beslag is gelegd op administratie en digitale gegevensdragers.

Aangifte curatoren

De FIOD is het onderzoek gestart na aangiften door curatoren van vermoedelijke faillissementsfraude van drie ondernemingen in de kozijnenbranche. De verdachte was de feitelijke bestuurder van deze ondernemingen, meldt de fiscale opsporingsdienst. Ondanks de verzoeken van de curatoren heeft de verdachte onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig verstrekt. Uit boekenonderzoeken van de Belastingdienst bij de ondernemingen bleek sprake te zijn van een ondeugdelijke administratie.

Flinke bedragen onttrokken

Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt onder meer dat klanten van de ondernemingen betalingen hebben gedaan op privébankrekeningen waarover de verdachte kon beschikken. Het vermoeden bestaat dat binnen de drie faillissementen flinke bedragen zijn onttrokken, die niet zijn verantwoord in de administraties van de failliete ondernemingen. Een deel van de klanten heeft een aanbetaling gedaan, maar vervolgens niets geleverd gekregen. Het vermoeden is dat in deze faillissementen sprake is van constructies met als doel de schuldeisers van de failliete ondernemingen te benadelen.

Bron: FIOD