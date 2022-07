Veel grote familiebedrijven nog niet in UBO-register

De eigenaren van veel grote familiebedrijven zijn nog niet terug te vinden in het UBO-register. Een kwart van de UBO’s van bedrijven als Jumbo, BCD Travel en De Heus ontbreekt nog in het nieuwe register bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat blijkt uit onderzoek van de NOS onder de dertig grootste familiebedrijven in Nederland.

Bedrijven in Nederland moesten uiterlijk 27 maart hun UBO’s hebben geregistreerd. Een deel van de grote familiebedrijven die nog niet geregistreerd staan, geeft aan dat dat te maken heeft met achterstanden in de verwerking bij de KvK. Veel bedrijven leverden pas kort voor de deadline gegevens aan, waardoor de verwerkingstijd bij de KvK flink is opgelopen.

‘Verlaag grens aandelenbezit’

Een ander deel van de grote familiebedrijven geeft pseudo-eigenaren op, zoals de directeuren. Daardoor blijven de echte eigenaren alsnog verhuld. Dat is mogelijk als geen van de familieleden meer dan 25 procent van de aandelen bezit.

Jesse Renema, projectleider bij Open State Foundation, pleit daarom tegenover de NOS voor verlaging van die grens: “Het is nu heel makkelijk om er misbruik van te maken. Ons pleidooi: verlaag die grens naar 5 procent van de aandelen. Dan wordt het heel moeilijk om je te verschuilen achter pseudo-UBO’s.”