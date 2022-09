Administratie niet op orde en geen jaarrekeningen gepubliceerd; bestuurder apotheken verdacht van faillissementsfraude

De FIOD heeft dinsdag in het kader van een onderzoek naar faillissementsfraude doorzoekingen verricht in drie woningen en een bedrijfspand in Ouddorp, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. Een 76-jarige man uit Ouddorp en een 46-jarige man uit Berkel en Rodenrijs worden verdacht van faillissementsfraude. De verdachten zijn niet aangehouden, meldt de fiscale opsporingsdienst. Tijdens de doorzoekingen in de woningen is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.

Melding curator

Het FIOD-onderzoek werd gestart na een melding van faillissementsfraude door een curator. In totaal gingen zeven ondernemingen, die actief waren in de apothekersbranche, in 2020 failliet. De 76-jarige verdachte was op dat moment bestuurder van zes van de zeven ondernemingen. Hij wordt verdacht van het niet voldoen aan de wettelijke inlichtingen- en administratieplicht, het onttrekken van activa aan de boedel en het niet opstellen van jaarrekeningen.

Crediteuren gedupeerd

De bedrijfsactiviteiten van de zes vennootschappen van de 76-jarige verdachte werden in 2019, in het zicht van de faillissementen, overgedragen aan zes nieuw opgerichte, aan de verdachten gelieerde, vennootschappen. De verdachten hebben daarmee volgens de FIOD ‘een samenstel van rechtshandelingen opgetuigd en uitgevoerd waardoor de ondernemingen opzettelijk buiten het verhaalsbereik van de crediteuren van de failliete vennootschappen zijn gebracht. De bedrijfsactiviteiten gingen vermoedelijk om niet over en een schuld van enkele miljoenen bleef ten onrechte achter in de failliete ondernemingen. Uit onderzoek komt verder naar voren dat de koopsommen van de verkoop uiteindelijk ten goede kwamen aan verdachten.’

Het FIOD-onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.