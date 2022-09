Elektrische autorijders blijven thuisladers, ondanks energieprijs

In Nederland heeft bijna tweederde van de rijders van elektrische auto’s een privé laadpaal. Bijna 80 procent heeft zonnepanelen. In Nederland is in 2022 gemiddeld 18.500 kilometer elektrisch gereden. Dat is 3.500 kilometer meer dan in 2021. Dit blijkt uit het Nationaal Laadonderzoek 2022.

Van alle kilometers gereden met Electric Vehicels (EV) is 42% geladen aan een privé laadpaal, en 8% via een stopcontact thuis. De rest van het EV-laden, gebeurt aan een laadpaal op het werk, bij een snellader, of bij een openbare laadpaal. Wil je een publiek laadpunt aanvragen, dan heb je veel geduld nodig. In 45% van de succesvolle aanvragen, moesten mensen 7 tot 12 maanden wachten voor het laadpunt werd geplaatst.

Zonnepanelen

Verder kwam uit het onderzoek dat van de ‘thuisladers’ een opvallend hoog aantal mensen zonnepanelen heeft, namelijk 79%. Ter vergelijking: landelijk heeft zo’n 19% van de huishoudens zonnepanelen.

3.500 km

In Nederland is in 2022 gemiddeld 18.500 kilometer elektrisch gereden. Dat is 3.500 kilometer meer dan in 2021. Een op de drie EV-rijders hoeft de batterij onderweg nooit bij te laden. Meer dan de helft van alle EV-rijders rijdt maximaal eens per maand zó ver met de auto dat onderweg moet worden bijladen. Vakanties horen daar niet bij. Het Nationaal Laadonderzoek 2022 laat zien dat ervaren EV-rijders weinig ‘range anxiety’ ervaren. Dat is angst om het reisdoel niet te halen, omdat het rijbereik van de elektrische auto niet voldoende is.

Hoge energieprijzen

De flink gestegen energieprijzen hebben niet bijzonder veel invloed op het laadgedrag van thuisladers. Hoewel 21% van de thuisladers in 2022 een (veel) duurder stroomcontract kreeg, blijft het grootste deel van hen toch thuisladen. Een kwart van deze groep kiest wél voor meer openbaar laden. De vragenlijst was open tot en met mei 2022, dus mogelijk veranderen deze resultaten nog als de energiecrisis langer voortduurt.

Openbaar laden

In 2022 laadt 37% wel eens bij een openbare laadpaal dichtbij de woning en 52% bij openbare laadpalen verder weg. 71% ervaart hierbij wel eens knelpunten. Toch is het rapportcijfer voor openbaar laden voldoende. In de buurt van de woning laden krijgt een 6,9, verder weg opladen een 6,8. Die cijfers waren in 2021 hoger, maar vorig jaar ervoeren méér mensen knelpunten met openbare laadpalen (89%).

Over het onderzoek

Het Nationaal Laadonderzoek geeft een breed inzicht in hoe EV-rijders hun elektrische auto’s laden, hoe zij dit ervaren en welke knelpunten ze tegenkomen. Dit is de 3e editie. Bijna 3.000 EV-rijders deelden hun meningen en ervaringen. Het Laadonderzoek is een initiatief van ElaadNL, Vereniging Elektrische Rijders (VER) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Rijksuniversiteit Groningen voert het jaarlijkse onderzoek uit.