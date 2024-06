Experts kritisch: private equity tast kwaliteit en toegankelijkheid aan

Hoogleraren en andere deskundigen zijn in het FD zeer kritisch over de rol van private equity in de Nederlandse accountancy.

De zorgen gaan vooral over de potentiële spanning tussen de rendementseisen van private equity en de kwaliteit van de wettelijke controle door accountants. Sinds september 2022 heeft private equity voor €1,3 mrd geïnvesteerd in 31 Nederlandse accountantskantoren, zo becijfert adviesbureau BHB Dullemond. Hoogleraren en andere kenners van de markt vrezen voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van wettelijke controles in Nederland.

Onbetaalbaar

Onder meer Kees Cools, voormalig hoogleraar ondernemingsfinanciering en -bestuur in Groningen en Tilburg, en Martin Hoogendoorn, hoogleraar financial accounting aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zien bij investeringsbedrijven een ‘spanning tussen de commerciële prikkels en de noodzaak om de kwaliteit van het accountantswerk voorop te plaatsen. Jaap van Manen, emeritus hoogleraar corporate governance, is bang dat accountants hun prijzen zo verhogen dat ze voor kleinere bedrijven onbetaalbaar worden, net als eerder bij de Big Four gebeurde. In zijn column was ook Nyenrode-hoogleraar Marcel Pheijffer uiterst kritisch. Eén voor één prikte hij de argumenten van private equity en accountantskantoren om met elkaar in zee te gaan.

Verenigde Staten

In de VS doet zich dezelfde beweging voor. Bij de Amerikanen leidt de opmars van private equity in de accountancy tot vragen over de onafhankelijkheid van accountants. De discussie gaat over de bepaling van het beleid, maar ook over de controle van andere bedrijven die dezelfde private-equityfirma als aandeelhouder hebben. Voormalig AFM-bestuurder Paul Koster, die de ontwikkelingen in de VS op de voet volgt, zegt: ‘De opmars van private equity – een modeverschijnsel – gaat nu zo snel, dat we vermoedelijk achteraf zullen zeggen dat we eerder een analyse hadden moeten maken over de voor- en nadelen en over de vraag of er maatregelen nodig zijn.’

Structuurregime aanpassen

Mogelijke maatregelen die experts opperen zijn het structuurregime bij accountantskantoren introduceren zodat bestuurders steviger in het zadel zitten, kapitaalbuffers verplichten en een rem instellen op dividend gekoppeld aan de kwaliteit van de controle. De AFM zegt dat de risico’s van private equity ‘zwaarder wegen dan de kansen die het biedt’ omdat de accountantsector al ‘de nodige kwetsbaarheden in de structuur kent.’ De waakhond pleit niet voor meer mogelijkheden, maar wijst naar de accountants zelf. ‘Zij moeten zorgen voor voldoende mitigerende maatregelen om te waarborgen dat de kwaliteit van de wettelijke controle voorop staat’, aldus de AFM, die wel zegt de ontwikkelingen op de voet te volgen.

Bron: FD