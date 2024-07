Wat is een loonsanctie en hoe kan je klant dit voorkomen?

Je klant en de zieke medewerker zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Als de re-integratie niet volgens de regels wordt uitgevoerd, kan UWV een loonsanctie opleggen aan je klant of de medewerker. In dit artikel legt verzuimspecialist Sazas uit wat deze sanctie inhoudt en geeft tips om een loonsanctie te voorkomen.

Een loonsanctie is een boete. UWV kan deze boete opleggen als je klant of de zieke medewerker onvoldoende meewerken aan de re-integratie. Als UWV van mening is dat de werkgever zich te weinig inspant voor de re-integratie, dan wordt de doorbetalingsverplichting met maximaal 52 weken verlengd. Ook als de medewerker onvoldoende meewerkt aan de re-integratie kan er een sanctie worden opgelegd.

Hoe hoog is de loonsanctie?

Tijdens het verzuim en de re-integratie betaalt je klant minimaal 70% van het loon door. Dat staat in de wet. In sommige cao’s is vastgelegd dat de werkgever in het eerste jaar 100% van het loon door moet betalen en in het 2de ziektejaar 70%. Met een loonsanctie wordt je klant verplicht om voor een langere periode 70% van het salaris door te betalen.

Tips om een loonsanctie te voorkomen

Laat je klant verzuimbeleid en een verzuimprotocol opstellen

Loonsanctie voorkomen begint bij een goed verzuimbeleid en duidelijk verzuimprotocol. In het verzuimbeleid staat hoe er binnen het bedrijf van je klant wordt omgegaan met verzuim. Met een verzuimprotocol kunnen werkgever en medewerker de wettelijke stappen volgen. Hierdoor weten beiden precies wat er moet gebeuren en wanneer.

2. Zorg dat de werkgever verzuimbegeleiding inschakelt

Bij verzuimbegeleiding en re-integratie komt veel kijken. Schakel daarom naast een bedrijfsarts ook een casemanager in. De casemanager begeleidt onder andere het re-integratietraject en zorgt dat alle stappen in het Plan van aanpak worden doorlopen.

3. Laat je klant zelf regie houden

Je klant heeft een grote verantwoordelijkheid tijdens de verzuimbegeleiding en re-integratie. Adviseer je klant om overzicht te houden tijdens het hele traject en afspraken vast te leggen.

4. Zorg dat je klant ondersteunt bij re-integratie tweede spoor

Als terugkeer in de oude functie niet kan en er zijn ook geen andere mogelijkheden dan is re-integratie tweede spoor een optie. Zorg dat je klant de medewerker ondersteunt bij re-integratie bij een ander bedrijf.

5. Laat je klant onderzoeken of bezwaar tegen loonsanctie mogelijk is

Het toetsingskader dat UWV hanteert voor de loonsanctie is niet eenduidig. Het kan dus zijn dat je klant bezwaar kan maken tegen de loonsanctie. De werkgever moet het bezwaar binnen 6 weken na de sanctie indienen.

6. Laat je klant een bekortingsverzoek indienen

Voldoet je klant binnen 1 jaar alsnog aan de eisen van UWV? Dan kan hij of zij een bekortingsverzoek indienen om de loondoorbetaling te beëindigen. Je klant moet dan kunnen laten zien wat er is gedaan om de re-integratie weer op het gewenste niveau te krijgen. UWV zal de WIA-aanvraag dan opnieuw behandelen.

7. Zorg dat je klant een loonsanctie oplegt als de medewerker niet meewerkt

Als de zieke medewerker onvoldoende meewerkt aan de re-integratie, is je klant verplicht om een loonsanctie op te leggen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de medewerker niet beschikbaar is voor overleg of voor controles van de arbodienst. Wordt er in deze gevallen geen loonsanctie opgelegd aan de medewerker, dan kan UWV je klant een loonsanctie opleggen.

Welke loonsancties zijn er?

Loonsanctie voor de werkgever

Een administratieve loonsanctie

Als de aanvraag voor een WIA-uitkering niet, onvolledig of te laat wordt ingediend, dan kan UWV een administratieve loonsanctie opleggen. Dat kan bijvoorbeeld als het re-integratieverslag niet compleet is.

Een inhoudelijke loonsanctie

Als UWV op basis van het re-integratieverslag constateert dat er fouten zijn gemaakt, dan kan er een inhoudelijke loonsanctie opgelegd worden. Bijvoorbeeld als je klant te weinig heeft gedaan aan de re-integratie.

Loonsanctie voor de medewerker

Loonopschorting of loonstop

Loonopschorting kan je klant inzetten als de medewerker zich niet houdt aan de bedrijfsregels rondom ziekteverzuim en re-integratie. Is de medewerker voor lange tijd niet bereikbaar voor overleg over de re-integratie dan kan je klant deze maatregel inzetten. Het loon wordt dan tijdelijk niet betaald. Ook als de medewerker zich niet houdt aan het advies van de bedrijfsarts kan je klant de loonbetaling opschorten. Als de medewerker zich later wel aan de regels houdt, dan moet het niet betaalde salaris alsnog uitbetaald worden.

Loonstop

Houdt de zieke medewerker zich niet aan de wettelijke re-integratieregels? Dan kan je klant stoppen met het betalen van het loon. Een loonstop zet je klant in als de medewerker passende werkzaamheden weigert of het herstel bewust vertraagt. Je klant betaalt pas weer salaris als de medewerker gaat re-integreren. Na een loonstop hoeft je klant het salaris niet met terugwerkende kracht te betalen.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

