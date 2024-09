Omzetstijging accountancy neemt toe in tweede kwartaal

Daarmee groeit de branche sterker dan de zakelijke dienstverlening als geheel: die boekte een plus van ruim 6% vergeleken met het tweede kwartaal van 2023. Volgens het CBS is het voor het eerst in vier kwartalen dat de omzetstijging weer hoger uitpakt dan een jaar eerder.

Beveiligers doen weer goede zaken

De beveiligingsbranche noteerde net als in het eerste kwartaal de grootste toename in inkomsten: 12,3%, wel wat lager dan in de eerste drie maanden van dit jaar (+18,2%). Andere grote groeiers zijn markt- en opinieonderzoek (10,8%), schoonmaak (10,4%), rechtsdienstverleners (+9,8%) en ICT (+8%). De reclamebranche deed het minder goed dan gemiddeld: de omzetgroei bleef steken op 2,1%. Ook in de uitzendbranche was de groei met 2,4% bescheiden.

Accountancy groeit sterker

In de accountancy (inclusief dus administratiekantoren en fiscaal dienstverleners) is de groei in het tweede kwartaal hoger uitgepakt dan in het eerste kwartaal, dat nog 6,4% meer omzet had laten zien. Ook toen was de toename groter dan gemiddeld in de zakelijke dienstverlening. Over heel 2023 nam de omzet met 7,3% toe.

Ondernemersvertrouwen daalt

Ondanks de groeicijfers zagen ondernemers het begin juli toch niet zo zitten: het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners belandde op -4,1, tegen -1,0 drie maanden eerder. Ze waren iets negatiever over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden en ook over het economisch klimaat in de komende drie maanden. Zakelijke dienstverleners waren overwegend pessimistisch over de verwachte ontwikkeling van de omzet.

Hausse autobranche voorbij

Ook van andere sectoren heeft het CBS kwartaalcijfers bekendgemaakt. Meest in het oog springt de autobranche: daar is de omzet voor het eerst in drie jaar gedaald. De grootste deelmarkt handel en reparatie van personenauto’s had vorig jaar nog een groei van 50% laten zien, maar zakte in het tweede kwartaal met ruim 5% in. De omzetdaling in de gehele branche heeft vooral te maken met de hoge omzetten die een jaar eerder werden geboekt. Dat kwam toen doordat openstaande orders werden weggewerkt en door prijsstijgingen van onderdelen. Inmiddels is sprake van beperkte prijsdalingen en is de tijd van schaarste op de automarkt voorbij. Zo gaan de prijzen van elektrische auto’s, ook tweedehands, naar beneden.