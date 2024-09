Waarom zou de werkgever een verlenging loondoorbetaling WIA aanvragen?

Een werkgever speelt een cruciale rol in het re-integratieproces van een zieke werknemer. In Nederland is de werkgever volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) verplicht om gedurende twee jaar het loon door te betalen aan een werknemer die ziek is en daarnaast actief bij te dragen aan diens re-integratie.

Maar wat als deze twee jaar bijna voorbij zijn en de werknemer nog niet volledig is hersteld? In zo’n geval kan het aanvragen van een verlenging van de loondoorbetalingsplicht bij het UWV een verstandige keuze zijn.

Wat is de loondoorbetalingsverplichting?

De loondoorbetalingsverplichting houdt in dat de werkgever verplicht is om gedurende maximaal 104 weken (twee jaar) het loon van een zieke werknemer door te betalen. In deze periode wordt verwacht dat de werkgever samen met de werknemer werkt aan een re-integratieplan om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Er zijn echter situaties waarin herstel binnen deze twee jaar nog niet volledig is, maar wel binnen handbereik lijkt. In dergelijke gevallen kan de werkgever ervoor kiezen om een verlenging van de loondoorbetalingsperiode aan te vragen.

Waarom verlengen van de loondoorbetalingsplicht?

Het verlengen van de loondoorbetalingsplicht kan om verschillende redenen voordelen hebben:

Verhoogde kans op succesvolle re-integratie: Door extra tijd te geven voor herstel en re-integratie, wordt de kans dat de werknemer uiteindelijk succesvol terugkeert naar werk verhoogd. Dit kan niet alleen helpen om de werknemer beter in zijn of haar rol te laten functioneren, maar ook om nog langduriger uitval te voorkomen. Het voordeel hiervan is dat er geen waardevolle kennis verloren gaat. Dit is met name belangrijk in gespecialiseerde functies waar het tijdrovend en kostbaar kan zijn om een vervanger te rekruteren en in te werken. Gemotiveerde werknemer: Een werknemer die volledig herstelt en weer aan het werk gaat, voelt vaak een hernieuwde motivatie en waardering. Dit kan leiden tot verhoogde loyaliteit tegenover de werkgever en een grotere inzet in het werk. Betrouwbare teamdynamiek en een positief effect op het team: De terugkeer van een ervaren medewerker helpt om de teamdynamiek en samenwerkingsverbanden te behouden, wat bijdraagt aan de productiviteit en het welzijn van het team. Vermijden van WIA-aanvraag: Een voortijdige WIA-aanvraag kan leiden tot een lagere uitkering of gedeeltelijke afkeuring van de werknemer, wat zowel financiële als emotionele gevolgen kan hebben. Door de loondoorbetaling te verlengen, kan dit worden vermeden en krijgt de werknemer de tijd om volledig te herstellen. Vermijden van loonsancties: Daarnaast kan een succesvolle re-integratie ook helpen om een eventuele loonsanctie van het UWV te vermijden. Die kan worden opgelegd als de re-integratie-inspanningen van de werkgever als onvoldoende worden beoordeeld.

Administratieve lasten verminderen: Het aanvragen van een WIA-uitkering brengt aanzienlijke administratieve lasten met zich mee, zowel voor de werknemer als de werkgever. Door verlenging kan deze bureaucratische last worden uitgesteld of zelfs geheel worden vermeden als de werknemer binnen de verlengde periode volledig herstelt. Bevorderen van positief werkgeversimago: Als een bedrijf in staat is om werknemers succesvol te re-integreren en hen te ondersteunen bij hun terugkeer, versterkt dit het imago als een goede werkgever. Dit kan helpen bij het aantrekken en behouden van talent, aangezien het laat zien dat de werkgever waarde hecht aan de gezondheid en het welzijn van zijn/haar medewerkers.

Kosten/batenanalyse en verzuimverzekering

Een belangrijk aspect bij het overwegen van een verlenging van de loondoorbetalingsplicht is de kosten/batenanalyse. Voor de werkgever is het essentieel om inzicht te hebben in de financiële consequenties. Het verlengen van de loondoorbetalingsplicht betekent dat de werkgever de loonkosten voor een langere periode blijft dragen, wat op korte termijn een financiële belasting kan zijn.

Het is mogelijk dat de verzuimverzekering (gedeeltelijk) dekking biedt voor deze verlenging, afhankelijk van de polisvoorwaarden. Veel verzuimverzekeringen bieden dekking voor langdurige ziekteperiodes, maar de precieze voorwaarden verschillen per polis. Het is aan te raden dat de werkgever vooraf contact opneemt met de verzekeraar om te bepalen of verlenging van de doorbetalingsplicht gedekt is. Soms kunnen hier aparte afspraken over worden gemaakt. Zo kan in sommige gevallen maatwerk toegepast worden, wat de werkgever kan helpen om onverwachte kosten te vermijden.

Door de voordelen van een verlengde loondoorbetaling af te wegen tegen de kosten en mogelijke dekking van de verzuimverzekeraar, kan een weloverwogen beslissing worden genomen.

Hoe moet verlenging aangevraagd worden?

De aanvraag voor verlenging van de loondoorbetalingsplicht moet tijdig bij het UWV worden ingediend. Bij voorkeur enkele weken voordat de oorspronkelijke periode van 104 weken afloopt. Het UWV verwacht een goed onderbouwde aanvraag, waarin duidelijk wordt uitgelegd waarom verlenging in het belang is van zowel de werkgever als de werknemer. Dit kan online worden gedaan via de website van het UWV.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Na het indienen van de aanvraag beoordeelt het UWV of een verlenging gerechtvaardigd is. Bij goedkeuring blijft de werkgever verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon en het faciliteren van de re-integratie. De werknemer blijft intussen werken aan re-integratie volgens het eerder opgestelde ‘Plan van aanpak’. Het UWV zal ruim voor het einde van de verlengingsperiode opnieuw contact opnemen om te bespreken of verdere stappen nodig zijn, zoals het aanvragen van een WIA-uitkering of een nieuwe verlenging.

Opties voor het beëindigen van de verlengde loondoorbetaling

Mocht blijken dat herstel niet haalbaar is binnen de verlengde periode, kan zowel de werkgever als de werknemer ervoor kiezen om de verlengde loondoorbetaling te stoppen. Dit kan bijvoorbeeld als blijkt dat het aanvragen van een WIA-uitkering uiteindelijk toch onvermijdelijk is. In dat geval blijft de werkgever verplicht om het loon nog minimaal 13 weken door te betalen nadat het verzoek tot stoppen is ingediend en goedgekeurd. Gedurende deze periode kan de werknemer de WIA-aanvraag voorbereiden.

Advies & ondersteuning

Het verlengen van de loondoorbetalingsplicht is een strategische keuze die de werkgever kan maken om de kans op succesvolle re-integratie te vergroten en onnodige financiële en administratieve lasten te vermijden. Wij begrijpen dat er veel op de werkgever afkomt bij langdurig verzuim. Extendum biedt daarom de mogelijkheid om werkgevers te ondersteunen en adviseren bij het re-integreren van een zieke werknemer.

Dit artikel is geschreven door Adviseur Arbo & Verzuim, Marlou Werkmeester.

Wil u meer weten over verzuimbegeleiding? Volg op 7 oktober het webinar verzuim; de ins & outs rondom een WIA-aanvraag of neem contact met ons op. We helpen u graag.