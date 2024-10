Hoe Visionplanner Audit risicobeoordelingen naar een hoger niveau tilt

Een pilotgroep van 15 kantoren test de software al. Wat maakt Visionplanner Audit zo bijzonder? Johan Wildenbeest licht de online controleoplossing verder toe.

Visionplanner Audit is een volledig geïntegreerde softwareoplossing die voldoet aan de die voldoet aan de controle standaarden zoals de COS 315. Deze software is ontworpen om accountants te helpen bij het opbouwen van een gedegen dossier dat compliant is met de controlestandaarden en waarin de story of the audit duidelijk te volgen is.

De kernvoordelen van Visionplanner Audit

Efficiëntie en betrouwbaarheid

Visionplanner Audit versnelt auditwerkzaamheden aanzienlijk. Dankzij automatische gegevensimport en real-time updates beschik je altijd over de meest actuele informatie. Dit bespaart niet alleen tijd, maar verhoogt ook de nauwkeurigheid van je audits.

Story of the audit

Visionplanner Audit presenteert de ‘story of the audit’ door risicoanalyse op twee niveaus. Eerst brengt het organisatiebrede risico’s in kaart, zoals belangrijke zorgpunten en mogelijke fraude. Daarna volgt een evaluatie van de interne controleprocessen. Deze aanpak verbetert de auditplanning en risicobeheersing. Zo ontstaat een helder en samenhangend verhaal over de financiële integriteit van de organisatie.

Kennispaneel

Het kennispaneel van Visionplanner Audit geeft direct toegang tot noodzakelijke richtlijnen en regelgeving, rechtstreeks vanaf de rechterzijde van je scherm. Je hoeft niet meer te zoeken; de relevante informatie is direct binnen handbereik. Dit paneel bevat ook een uitgebreide bibliotheek met voorbeeldteksten die je direct in je dossiers kunt gebruiken. Daarnaast kun je gemakkelijk checklisten toevoegen waar ze nodig zijn en zelfs eigen materialen of die van SRA, Novak, of Extendum integreren, waardoor je de flexibiliteit en bruikbaarheid van de software verder verhoogt.

Gebruiksvriendelijke interface

De intuïtieve interface van Visionplanner Audit maakt het platform toegankelijk voor zowel ervaren auditors als nieuwkomers. Het programma heeft een duidelijke werkstroom die je van boven naar beneden afwerkt. Daardoor werk je aan juiste dingen en voorkom je onnodig werk.

Volledige compliance

De software voldoet aan de nieuwste regelgeving en ondersteunt de vereisten van COS 315 en andere relevante standaarden. Hierdoor ben je verzekerd van volledige compliance in een voortdurend veranderende wettelijke omgeving.

Naadloze integratie met boekhoudpakketten

Visionplanner Audit integreert moeiteloos met de meest gebruikte boekhoudpakketten. Dit zorgt voor directe en foutloze gegevensoverdracht.

Gebruikersgerichte ontwikkeling

Ontwikkeld in samenwerking met accountants en auditors, sluit Visionplanner Audit perfect aan op de dagelijkse behoeften van gebruikers.

Ervaringen van de pilotgroep

De feedback van de pilotgroep, bestaande uit 15 kantoren, is overweldigend positief. Ze prijzen de eenvoud en efficiëntie van de software, evenals de uitgebreide ondersteuning tijdens het onboardingproces. Deze waardevolle reacties hebben bijgedragen aan de verdere optimalisatie van het platform.

Investeer in de toekomst

Met Visionplanner Audit investeer je in een toekomst waarin efficiëntie en nauwkeurigheid centraal staan. Deze software is ontwikkeld om de uitdagingen van de moderne auditpraktijk aan te pakken en biedt een breed scala aan voordelen ten opzichte van traditionele tools. Laat je niet achterop raken en ontdek vandaag nog hoe Visionplanner Audit jouw auditprocessen kan verbeteren.

Wil je meer weten over Visionplanner Audit, bekijk het opgenomen webinar waar je alles te horen krijgt over de mogelijkheden van deze toekomstgerichte controle-oplossing.

