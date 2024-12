“AFAS SB blijft innoveren”

Jeroen Berger werd in 2021 mede-eigenaar van de zzp tak van het administratiekantoor PoortEijk uit Leusden: Enwijdoenderest. De Amersfoorter kwam in 2004 al bij het bedrijf werken, maar kreeg in coronatijd de unieke kans om in te stappen in de zzp tak van het bedrijf. Sindsdien floreert het bedrijf als nooit tevoren.

“Het was voor mij nooit per se een droom om als ondernemer te werken, maar het kwam zo op mijn pad. Ik werkte al met veel plezier bij PoortEijk en Enwijdoenderest, maar in 2021 kwamen de eigenaren (Martijn en Dennis, red.) met het aanbod dat ik als mede-eigenaar kon instappen bij de zzp-tak Enwijdoenderest. Daar zei ik natuurlijk geen ‘nee’ tegen”, begint Berger zijn verhaal te vertellen.

“In loondienst werken of het ondernemen: er zit wat mij betreft toch wel een verschil tussen. Als ondernemer ben je stiekem toch best vaak in de avonduren bezig, terwijl je in loondienst klusjes wat vaker doorschuift naar morgen. Het extra openklappen van de laptop voelt niet als moeten. Je krijgt energie van het ontzorgen van een tevreden klant.”

Over Enwijdoenderest en de boekhouding

“Onze klanten zijn ook allemaal ondernemers die roepen: schoenmaker blijf bij je leest. Met EWDDR (de afkorting van het bedrijf, red.) ontzorgen we de ondernemer op financieel en fiscaal gebied. Ze nemen bij ons een abonnement af en voor het vaste lage tage tarief worden ze fiscaal en financieel ontzorgt. Het is voor een Zzp’er een stukje tijdsbesparing, gemak en ze weten dat alle aangiftes goed worden ingediend. En dat is belangrijk, want niemand wil verrast worden door De Belastingdienst met een onverwachte aanslag of uiteindelijk teveel belasting betalen.”

“Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om het voor onze klant nog makkelijker en overzichtelijker te maken. Zo zijn we eind 2022 een migratie gestart waardoor nu ongeveer 20% van de Zzp’ers die klant zijn bij EWDDR op dit moment AFAS SB, het online boekhoudpakket gebruiken. Nieuw klanten die bij ons starten hebben de keuze om hun administratie volledig in AFAS SB te doen of met verschillende pakketten te werken. Drie op de vier nieuwe klanten kiest ervoor om alles in AFAS SB te doen voor optimaal gemak en inzicht. Zij maken zelf hun offerte en verkoopfactuur gemakkelijk in AFAS SB, waardoor de ondernemer altijd een up-to-date dashboard heeft van zijn onderneming in AFAS SB.”

De openbare wensenlijst

Sinds een paar maanden heeft AFAS een openbare wensenlijst. Klanten kunnen hun wensen voor o.a. AFAS SB delen en stemmen op de wensen die door andere klanten zijn ingediend. Zo kan je meedenken met het product. Dankzij ons is ook het Referentie Grootboekschema uitgebreid. “Door onze input zijn enkele nagelnieuwe RGS-codes toegevoegd, waaronder het boeken van de werkkleding en opleiding voor een zzp’er. Het is fijn dat input snel wordt opgepakt. Het is ook tof om de vele releases te zien van nieuwe features (en verdere verbeteringen) van AFAS SB. “Uiteindelijk maakt het ons werk makkelijker en ontzorgt het de zzp’er nog verder.”

We zijn lekker bezig

“Sinds 2021 zijn we zowel qua klanten als qua omzet sterk gegroeid. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat dit alleen mijn verdienste is, want het bedrijf stond al jaren als een huis. Alleen de laatste jaren zijn we ons gaan focussen op de vindbaarheid van onze website en dus onze naamsbekendheid. Denk aan een goede SEO-strategie, maar óók vragen we aan onze tevreden klanten een ambassadeur te zijn voor ons kantoor. “En dat werpt zijn vruchten af.”

Focus op klanttevredenheid

“We focussen ons vooral op de klanttevredenheid en niet persé op een groei in aantallen en/of omzet. Wij zien dat tevreden klanten uiteindelijk leidt tot een verdere groei van ons bedrijf. “Zo zal deze zomer ons team weer verder worden uitgebreid met een nieuwe collega om de klanttevredenheid te blijven waarborgen.”

“Het geeft mij persoonlijk veel voldoening als een zzp’er zijn of haar tevredenheid toont, zich ontzorgt voelt en zich geen nummertje voelt. Zo kreeg ik onlangs nog een presentje van een enthousiaste klant, die helemaal blij was dat ik in het weekend haar jaarstukken met spoed had afgerond waardoor de financiering van haar woning doorging! De klant tevreden houden is voor de komende jaren voor ons de grootste uitdaging, maar ik weet zeker dat dit ons gaat lukken. Door juist te automatiseren – wat we met AFAS SB doen – houden we tijd over voor dit soort belangrijke punten: aandacht richting onze klant”, sluit de ondernemer af.

Benieuwd of AFAS SB+ geschikt is voor jouw kantoor? Bekijk een demo of probeer vrijblijvend een gratis proefmaand.