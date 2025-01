“Dankzij Visma eAccounting werken we nu nog beter samen met onze klanten”

Eigenaar Dennis Bindels vertelt: “Visma eAccounting zorgt voor een betere samenwerking tussen ons en de klant. Daarnaast boeken wij veel tijdwinst doordat we efficiënter kunnen werken. Die tijdwinst kunnen wij benutten door de klant gericht te adviseren en vooruit te helpen.”

In Visma eAccounting kan Bindels zaken delen met zijn klanten. “De klant doet zijn eigen boekhouding en wij kijken over zijn schouder mee. Als een klant zijn boekhouding niet meer zelf wil doen of er niet uitkomt, dan kunnen wij de zaken snel oppakken.’ Dennis Bindels vindt het een heel gebruiksvriendelijk pakket, ook voor zijn klanten. ‘Dankzij het dashboard wordt alles visueel heel makkelijk inzichtelijk, je kunt eenvoudig verkoopfacturen aanmaken en met de Scanner-app kunnen de klanten eenvoudig het systeem voeden met inkoopfacturen en bonnetjes. ‘Dat bespaart veel tijd.’

Betere afstemming dankzij de Online Samenstel-assistent

Bindels Administratie en Advies maakt ook gebruik van de Online Samenstel-assistent. Met deze functionaliteit binnen Visma eAccounting kunnen op simpele wijze financiële gegevens uit eAccounting of andere boekhoudsoftware gecontroleerd worden op volledigheid en juistheid. Bindels: ‘De Online Samenstel-assistent zorgt ervoor dat wij zaken kunnen afstemmen binnen de balans en de winst- en verliesrekening en dat we heel makkelijk kunnen inzoomen op de kosten en investeringen.’

Meer inzicht in maandelijkse rapportages

Met Financial Overview kun je je klanten eenvoudig financiële dashboards ter beschikking stellen in hun eigen eAccounting-omgeving. De module geeft Bindels veel meer inzicht in maandelijkse rapportages. ‘We kunnen budgetten en prognoses maken en die vergelijken met de werkelijke cijfers. Zo kunnen we veel sneller zien wat wel en wat niet goed gaat.’

‘Het grote voordeel van eAccounting is dat we actueel inzicht hebben in de cijfers van de klant. We zijn altijd bij’ en signaleren snel als er pijnpunten zijn!’ Dennis Bindels, Bindels Administratie en Advies

Grip op controlemomenten

Tot slot maakt Bindels Administratie en Advies gebruik van Visma Advisor, de practicemanagementfunctionaliteit binnen Visma eAccounting Accountancy. Hiermee houdt het kantoor grip op hun interne administratie. Het wordt ingezet als crm-systeem, maar ook voor de planning van belangrijke controlemomenten voor de jaarrekeningen, aanleveren van cijfers en de btw-aangiften. Dennis Bindels: ‘In Visma Advisor leggen we alle basisgegevens van onze klanten vast en van daaruit kunnen we de controles uitvoeren en direct naar de Visma eAccounting-omgeving schakelen.’

