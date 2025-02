Beknopte vs. uitgebreide jaarrekening: wat past bij je klant?

Jaarrekeningen heb je in alle soorten en maten. Het ene accountants- of administratiekantoor kiest voor een beknopte variant, terwijl de ander juist waarde hecht aan een uitgebreide jaarrekening. Maar wat is de beste keuze? En hoe helpt Visionplanner Compilation jou? In deze blog zetten we de voordelen van beide opties op een rij en vertellen we hoe je flexibel inspeelt op de wensen van je klanten.

Minimaal vereist of extra service?

Een beknopte jaarrekening bevat exact wat de wet voorschrijft: minimale financiële informatie die nodig is voor verantwoording. Deze optie is snel, efficiënt en kosteneffectief. Waarom zou je onnodig extra werk doen, zeker met personeelstekorten en het verhoogde risico op fouten? En misschien begrijpt je klant al die extra informatie niet eens.

Toch zien we dat accountants vaak vasthouden aan een bepaalde werkwijze. Arno van Ojik, product marketeer bij Visionplanner, zegt: “Dat je al 25 jaar op dezelfde manier een jaarrekening samenstelt, betekent niet dat dit de beste manier is voor de ondernemer. Soms volstaat een beknopte jaarrekening en kun je tussentijds inzichten bieden via dashboards. Zo adviseer je je klant met actuele cijfers in plaats van terug te kijken op het verleden.”

Aan de andere kant is de jaarrekening voor veel accountants- en administratiekantoren meer dan een verplicht nummer. Het is hun visitekaartje en een kans om ondernemers beter te informeren. Ook hebben sommige ondernemers er zelf behoefte aan, denkt Arno: “Met een uitgebreide jaarrekening voeg je extra inzichten toe. Denk aan verloopoverzichten, mutatieoverzichten en toelichtingen die meer context bieden bij de cijfers. Dit kan waardevol zijn voor ondernemers die meer grip willen op hun financiën. Ook vragen kredietverstrekkers er soms specifiek om.”

Kies op basis van klantbehoefte

De keuze hangt sterk af van wat de ondernemer nodig heeft. Heeft hij genoeg aan kerncijfers? Dan is een beknopte jaarrekening prima. Wil hij meer inzicht of vragen externe partijen om aanvullende informatie? Dan biedt een uitgebreide jaarrekening uitkomst.

Arno geeft een voorbeeld: “Een ondernemer die al jaren succesvol een kledingwinkel runt, kent zijn financiële situatie door en door. Voor hem volstaat een beknopte jaarrekening. Maar een startende bakker wil waarschijnlijk meer toelichting op zijn cijfers en begrijpen hoe zijn bedrijf zich ontwikkelt. Een uitgebreide jaarrekening helpt hem daarbij.”

Ga dus vooral in gesprek met de klant en ontdek wat hij echt nodig heeft. Bepaal op basis daarvan of de ondernemer geholpen is met aanvullende informatie. En als dat niet nodig is, hoe je hem toch voldoende inzicht geeft.

De kracht van flexibiliteit

Uniek aan Visionplanner Compilation is de flexibiliteit. Arno: “Met onze software kies je eenvoudig of je een beknopte of een uitgebreide jaarrekening opstelt. Dit betekent dat je als accountant inspeelt op de specifieke wensen van je klant.”

Daarnaast biedt Visionplanner Compilation de mogelijkheid voor verloop- en mutatieoverzichten. Deze geven inzicht in hoe een balanspost zich ontwikkelt gedurende het jaar. Zo wordt niet alleen het eindbedrag getoond, maar ook hoe dat bedrag tot stand is gekomen. Dit kan doorslaggevend zijn voor een kredietverstrekker die wil weten hoe liquide een bedrijf is.

Conclusie

Of je nu kiest voor een beknopte of een uitgebreide jaarrekening, de belangrijkste vraag is: wat heeft je klant nodig? Visionplanner Compilation geeft je de flexibiliteit om beide opties te bieden, zonder concessies te doen aan kwaliteit en efficiëntie. Zo speel je slim in op de behoeften van jouw klanten en maak je echt het verschil. Benieuwd hoe een jaarrekening in Visionplanner Compilation er uitziet? Download hier een voorbeeldrapport en