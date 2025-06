Hoe kies je de beste urenregistratie-software voor jouw accountantskantoor?

Als accountant weet je: tijd is geld. Elke minuut telt – dus ook elke minuut die je vergeet te registreren. In de drukte van een werkdag schiet het bijhouden van je uren er makkelijk bij in. Een telefoontje hier, een klantvraag daar… voor je het weet is de werkdag voorbij.

Aan het eind van de week moet je dan je uren nog declareren. Maar hoeveel tijd heb je nou écht aan die klant besteed? En dat korte overleg met je collega – heb je dat nog geregistreerd?

Klinkt bekend? Dan weet je ook: handmatig je uren bijhouden is niet alleen omslachtig, het kost je omzet. Want wat je niet registreert, kun je ook niet factureren.

De oplossing? Slimme urenregistratie-software die je werk ondersteunt – zonder extra moeite. In deze blog lees je waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste tool voor jouw accountants- of administratiekantoor en waarom integratie met je CRM-systeem het verschil maakt.

Waarom is urenregistratie zo belangrijk voor accountants?

Uren bijhouden is meer dan een administratieve taak. Het vormt de basis voor je omzet én je klantrelaties. Het zorgt voor:

Geen omzetverlies

Twintig minuten per dag niet registreren? Dat tikt flink aan. Aan het eind van de maand kan dat zomaar tientallen uren schelen – en dus ook euro’s.

Inzicht in tijdsbesteding

Met slimme software zie je precies waar je team tijd aan besteedt. Welke klanten kosten veel tijd? Waar valt winst te behalen in efficiëntie?

Verantwoording naar klanten

Klanttransparantie is cruciaal. Met goede urenregistratie kun je nauwkeurig rapporteren wat je hebt gedaan – en wanneer.

Uren registreren: losse tool of geïntegreerde oplossing?

Bij het kiezen van een systeem zijn er grofweg twee routes: een losse tool of een geïntegreerde oplossing binnen je CRM.

Losse urenregistratietool

Een eenvoudige, op zichzelf staande urenregistratietool is vaak voldoende voor basisgebruik. Denk hierbij aan handmatige invoer van gewerkte uren, eenvoudige rapportages en de mogelijkheid om gegevens te exporteren naar Excel of PDF.

Voordelen

Zo’n tool is meestal zeer gebruiksvriendelijk en laagdrempelig in gebruik. Sommige varianten zijn zelfs gratis, wat het aantrekkelijk maakt voor zzp’ers of kleine teams.

Nadelen

Een belangrijk nadeel is dat deze tools vaak niet gekoppeld zijn aan andere systemen, zoals een CRM of facturatiepakket. Dit vergroot de kans op fouten, dubbele invoer en extra administratief werk. Bovendien bieden ze beperkt inzicht in bredere processen, wat een belemmering kan vormen voor sturing en groei.

Conclusie

Een losse urenregistratietool is prima geschikt voor freelancers of als tijdelijke oplossing. Voor een groeiend accountantskantoor is het echter minder passend vanwege de beperkte integratiemogelijkheden en het gebrek aan overzicht op het totaalproces.

Geïntegreerde urenregistratie binnen je CRM

Een geïntegreerde oplossing combineert tijdsregistratie met klantbeheer, projectmanagement en facturatie. Alles vindt plaats binnen één systeem, wat zorgt voor overzicht, efficiëntie en minder handmatig werk.

Voordelen

Dankzij de automatische koppeling aan klantdossiers wordt informatie centraal opgeslagen en direct beschikbaar. Facturatie en boekhouding verlopen naadloos, wat tijd bespaart en fouten voorkomt. Daarnaast biedt het systeem gedetailleerd inzicht per klant, project of medewerker, wat waardevol is voor analyse en besluitvorming.

Met minder handmatige handelingen en betere dataconsistentie wordt niet alleen de administratieve last verlicht, maar ontstaat er ook meer grip op de prestaties van zowel teams als individuele klanten.

Deze aanpak is ideaal voor accountantskantoren die willen groeien en efficiënter willen werken. Het stelt hen in staat om processen te stroomlijnen, beter te sturen op resultaten en professioneel te blijven in een steeds veeleisender markt.

Waar moet goede urenregistratie-software aan voldoen?

Flexibele tijdsregistratie

Een modern tijdsregistratiesysteem biedt flexibiliteit in hoe en waar je uren vastlegt. Registreer tijd handmatig, met een timer of automatisch via je agenda of gekoppelde projecten. Dit kan eenvoudig per klant, project of taak – en ook via mobiel of tablet, zodat je altijd en overal kunt bijhouden wat je doet.

Naadloze koppelingen

Gewerkte uren zet je moeiteloos om in een factuur dankzij de integratie met je facturatiesysteem. Door koppelingen met je boekhoudpakket voorkom je dubbele invoer en blijft je administratie overzichtelijk en accuraat.

Inzicht en sturing

Heldere rapportages geven je grip op prestaties. Zie in één oogopslag hoeveel declarabele uren zijn geboekt en wat de bezettingsgraad is. Rapporteer per klant, medewerker of project en krijg inzicht in declarabiliteit en efficiëntie – onmisbare informatie om je organisatie te sturen en verbeteren.

Gebruiksgemak en ondersteuning

Een krachtig systeem moet niet alleen functioneel zijn, maar ook prettig in gebruik. Dankzij een intuïtieve interface is het snel te leren voor iedereen in het team. Goede support en onboarding zorgen ervoor dat je snel aan de slag kunt en het maximale uit het systeem haalt.

Conclusie: investeren in urenregistratie is investeren in je kantoor

Goede urenregistratie is geen nice-to-have, maar een must voor elk accountantskantoor dat professioneel wil werken. Met slimme, geïntegreerde software kun je:

Meer declarabele uren vastleggen

Administratieve lasten verlagen

Klanten beter bedienen

Je kantoor sturen op basis van data

Een geïntegreerde oplossing binnen je CRM is vaak de beste keuze. Zo werk je efficiënter én klantgerichter – en dat levert direct resultaat op. Een goed voorbeeld van zo’n totaaloplossing is Radar360: hét platform waarin CRM, urenregistratie én facturatie volledig geïntegreerd zijn. Daarmee heb je alles wat je nodig hebt in één systeem – speciaal ontwikkeld voor accountants- en administratiekantoren.

Wil je ontdekken wat Radar360 voor jouw kantoor kan betekenen?

Vraag een vrijblijvende demo aan en zie zelf hoe je eenvoudig iedere activiteit kan registreren.