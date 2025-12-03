Fiod doet inval bij voormalig topman scheepsbouwer Damen

De Fiod heeft dinsdagochtend in Noordeloos een inval gedaan in het huis van Kommer Damen, voormalig topman van Damen, de grootste scheepsbouwer van Nederland.

Dat meldt omroep Rijnmond. De inval houdt verband met een strafrechtelijk onderzoek. Niet bekend is of er zaken in beslag zijn genomen. Damen (81) was jarenlang topman van het scheepsbouwconcern en is nu nog president-commissaris. Hij is verdachte in een omvangrijke strafzaak rond omkoping en het omzeilen van handelssancties tegen Rusland. In die zaak zijn ook zoon Arnout, de huidige CEO, en voormalig bestuursvoorzitter René Berkvens verdacht.

Inval acht jaar terug

Damen is niet onbekend met bezoek van de Fiod. Zo viel de opsporingsdienst in 2017 al binnen bij het hoofdkantoor in Gorinchem, wegens een onderzoek naar corruptie in het buitenland. Accountant EY wees destijds in het jaarverslag wel op compliancerisico’s bij inschakeling van intermediairs en lokale agenten in het contact met buitenlandse klanten.

Later bleek dat EY de Fiod had ingeseind over verdachte miljoenentransacties van Damen in het Caribisch gebied, waar ruim € 32 miljoen was toegezegd aan een tussenpersoon die vervolgens bijna € 11 miljoen overboekte naar een eigen brievenbusfirma op de Bahama’s. EY verbood Damen daarna om meer openstaande facturen van de man te betalen.

Rechtszaak

Eerder dit jaar besloot het OM over te gaan tot vervolging voor omkoping en witwassen in verband met internationale scheepsverkopen. Daarnaast wordt Damen apart vervolgd voor het overtreden van de Sanctiewet wegens het leveren van goederen en technologie aan Rusland in de tweede helft van 2022.

Het omkopingsonderzoek richt zich op de betaling van hoge commissies aan agenten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Volgens het OM zijn jarenlang valse documenten gebruikt om de betalingen te verhullen en controle te ontwijken. Het proces is vorige week begonnen en gaat volgende week verder. Inmiddels is al duidelijk dat twee verdachten een deal hebben gesloten met het OM. Zo heeft de huidige marketingdirecteur, die omkoping zou hebben verdoezeld, een taakstraf van 160 uur geaccepteerd.

Bij Damen Shipyards werken 12.500 mensen. Het concern bouwt onder meer enorme jachten voor de superrijken, maar ook sleepboten en vracht- en marineschepen.

