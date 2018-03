Besturen vennootschap valt onder beroepsuitoefening accountant

De Accountantskamer heeft opnieuw bevestigt dat de uitoefening van het accountantsvak tuchtrechtelijk breed moet worden opgevat. Ook het besturen van een vennootschap valt daaronder, omdat bij het besturen van een onderneming gebruik wordt gemaakt van de vakbekwaamheid als accountant. Dat blijkt uit een uitspraak van de Accountantskamer waarin een RA werd aangeklaagd om de naleving van een huurcontract.

Klacht ongegrond

De RA was als bestuurder betrokken bij een BV die een huurovereenkomst aanging met de klager voor een pand waarin ongeveer vijftig tijdelijk in de Antwerpse havenregio werkzame arbeidsmigranten zouden worden ondergebracht. De huur werd vorig voorjaar twee maanden betaald, maar daarna bleef de BV als huurder in gebreke. Hoewel die gang van zaken ook bij de Accountantskamer vragen opriep werd de klacht tegen de RA ongegrond verklaart, omdat niet is aangetoond dat de RA wist of moest weten dat de huurovereenkomst niet zou worden nagekomen. Bovendien deed hij pogingen de huurovereenkomst op een of andere manier voort te zetten en trad hij al op 23 mei vorig jaar terug als directeur van de BV.

Beroepsbeoefening

De RA voerde tijdens de zitting aan dat hij tegenover klaagster nooit als accountant, maar alleen als directeur van de BV heeft opgetreden. Bij het vonnis sprak de Accountantskamer uit dat zijn betoog faalt voor zover het bedoeld is als betoog dat de klacht op die grond niet-ontvankelijk verklaard zou moeten worden. ‘Volgens vaste jurisprudentie van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft het tuchtrecht immers niet de door betrokkene bepleite beperkte reikwijdte’, sprak de Accountantskamer uit. Daarbij wordt verwezen naar een toelichting op een bepaling in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Volgens die toelichting ‘wordt de accountant geacht zijn beroep uit te oefenen wanneer hij een professionele dienst verricht en onder dit begrip, dat volgens de toelichting ruim moet worden opgevat, vallen ook gedragingen van een accountant in het kader van zijn zakelijk (beroepsmatig) optreden als bestuurder van een vennootschap. Bij het uitoefenen van het bestuur van een onderneming wordt door betrokkene immers gebruik gemaakt van zijn vakbekwaamheid als accountant.’