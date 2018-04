Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG

Het OM is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht in de zaak tegen drie voormalige topaccountants van KPMG, meldt het FD. Daarmee is vervolging van Jack van R., Renze H. en Dirk Jan. R van de baan. De drie werden door het OM verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte rond de vermoedelijke omkoping van Saoedische en Surinaamse ambtenaren door bouwbedrijf Ballast Nedam.

Onbehoorlijk

Vervolging van de drie accountants is in strijd met het verbod op willekeur, oordeelt de rechtbank. Het OM krijgt er flink van langs, want geen redelijk denkend lid van het Openbaar Ministerie had volgens de rechters tot vervolging van het drietal accountants over kunnen gaan. Dat dit wel is gebeurd is volgens de rechtbank onbehoorlijk van het OM.

Schikking

Voor het oordeel is doorslaggevend dat in de omkopingszaak rond Ballast Nedam al in 2012 werd geschikt door het OM en de betrokkenen. Strafvervolging van de meeste betrokken Ballast Nedam-bestuurders is naderhand ook geseponeerd door het OM. Als het delict omkoping door het omkopende bedrijf kon worden geschikt, dan kan volgens de Utrechtse rechtbank het OM de betrokken accountants niet vervolgen voor witwassen van de opbrengst van dat delict: ‘Het valt niet te begrijpen dat zij niet vervolgd werden, maar de accountants die de jaarrekening hebben goedgekeurd wel. De rechtbank vindt dat deze handelwijze niet getuigt van een redelijke belangenafweging.’

Bovendien waren de drie accountants al in 2013 in een vergevorderd stadium van schikkingsonderhandelingen met het OM. Ook dat wordt door de rechtbank meegewogen. Het OM heeft de indruk gewekt dat ze de zaak met een transactie wilde afdoen. Enkele dagen na betaling van het transactiebedrag hoorden de verdachten dat er geen toestemming was voor een schikking. De reden hiervan is pas veel later aan de accountants toegelicht.

Regiezitting

Met de niet-ontvankelijkverklaring van het OM gaat de rechtbank mee in het pleidooi van de verdediging van de drie voormalige KPMG’ers. Die pleitte eind vorige maand tijdens een regiezitting al voor zo’n stap. De verwijten aan het adres van de drie zouden zuiver van tuchtrechtelijke aard zijn, in plaats van strafrechtelijk.

‘Separaat mapje’

De drie verdachte accountants werkten bij Ballast Nedam opzettelijk oneerlijk, stelde het OM eerder in de tenlastelegging. Een schaduwdossier dat zij bij KPMG over Ballast Nedam bijhielden, was ontoegankelijk voor andere teamleden die de boeken van het bouwbedrijf controleerden. KPMG was tijdens de smeergeldbetalingen in 2001, 2002 en 2003 de accountant die de jaarrekeningen van Ballast Nedam met een goedkeurende verklaring certificeerde. Een ‘separaat mapje’ met de informatie van KPMG over de smeergeldbetalingen werd volgens het OM op de kamer van de toenmalige tekenend accountant verstopt. Naast hun fysiek afgescheiden schaduwdossier bedienden de topaccountants van KPMG zich ook van een ‘kladje’ om smeergeldbetalingen te noteren.

Bron: FD