Celstraffen tot 5 jaar geëist om btw-carrouselfraude en witwassen half miljard

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Almelo gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist in een zaak waarin zeven mannen en twee ondernemingen zijn gedagvaard wegens georganiseerde btw-carrouselfraude en het witwassen van de inkomsten van een half miljard euro daaruit. De verdachten waren volgens justitie vermoedelijk betrokken bij het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift door een fictieve handelsstroom op te zetten.

De zeven verhandelden op papier voor circa een half miljard euro aan diverse elektronica, zoals computerchips, mobiele telefoons, gegevensdragers en tablets in Europa. Uit onderzoek blijkt dat er wel wat goederen rond gingen, maar vermoedelijk alleen om de schijn op te houden, niet om ze werkelijk te verhandelen. Daarbij sjoemelden ze met de btw. Er was steeds een ondernemer (de zogenoemde ploffer) die opzettelijk de btw wel in rekening bracht bij zijn afnemers, maar die btw niet afdroeg aan de belastingdienst. De afnemer vroeg de btw vervolgens wel terug aan de fiscus, verkoopt weer door, enzovoorts. Het gaat in totaal om tientallen miljoenen. De verdachten werkten met veel ondernemingen in verschillende landen. De goederen en de geldstromen werden verhuld met vermoedelijk valse facturen en zo werd een schijnwerkelijkheid opgezet. De criminele omzet zou vervolgens over de schakels zijn verdeeld.

Internationale samenwerking

De Nederlandse verdachten zouden deel uit hebben gemaakt van een groot internationaal crimineel netwerk. Nederland heeft vanwege het internationale karakter voor dit onderzoek een Joint Investigation Team (JIT) gevormd met Tsjechië, Polen en Duitsland.

De Nederlandse schatkist is volgens justitie vermoedelijk voor meer dan 20 miljoen euro benadeeld, maar het nadeelbedrag is vermoedelijk nog hoger voor andere betrokken landen. Over de rekeningen van de bedrijven van de Nederlandse verdachten – de betaalplatformen Eurowire en New Business- is een bedrag gelopen van ruim 500 miljoen euro. Dat betekent dat de diverse lidstaten van de Europese Unie miljoenen aan btw inkomsten zijn misgelopen en ten onrechte hebben uitgekeerd. In Duitsland zijn meerdere verdachten al veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen.

Bron: OM