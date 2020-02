Gülhan Üçgül (vennoot Wesselman): ‘SZW-rapport geen verrassing, wél zorgelijk’

Gülhan Üçgül, de eerste vrouwelijke vennoot van Wesselman Accountants, noemt het recente werkdrukrapport van de Inspectie SZW geen verrassing, maar wel zorgelijk. ‘Er komt een generatie aan waarbij de balans tussen werk/privé nog belangrijker is. Wij moeten zorgen voor een cultuur waarin deze mensen zich veilig en gehoord voelen. Een betere mix aan de top helpt daarbij.’

In het rapport van het ministerie krijgen accountantskantoren er behoorlijk van langs: ze doen te weinig tegen werkdruk en ongewenst gedrag. Üçgül noemt het rapport geen verrassing, maar wel zorgelijk. ‘Ik stond er niet van te kijken, maar we moeten er wel echt iets mee. Richting jonge mensen is dit niet het beeld wat we willen. Het bereiken en behouden van een kwaliteitsgerichte cultuur is essentieel om het vak aantrekkelijk te houden.’

Meer relativeren

In het rapport wordt een beeld geschetst van ‘ongewenst gedrag’. Volgens Üçgül vloeit dat gedrag voort uit een te hoge werkdruk. ‘Ik vermoed dat veel accountants zich onder druk gezet voelen. Denk aan een situatie waarin een accountant zegt een deadline niet te halen en de manager daar geen begrip voor heeft. Het moet af, linksom of rechtsom. Die manager staat op zijn beurt ook weer onder druk. Dat geeft een onveilige sfeer. Ik denk dat er in veel gevallen meer gerelativeerd moet en kan worden. Je kunt je in deze branche supergek laten maken, maar als je op een goede manier de verwachtingen managet en communiceert, dan is er meestal helemaal niets aan de hand wanneer je een extra dag nodig zegt te hebben. We maken onszelf soms gek met interne deadlines.’

In haar eigen team pakt Üçgül dat anders aan. ‘Ik werk met veel jonge mensen en iedereen is bereid elkaar te helpen. Als mij iets niet lukt dan staan mijn collega’s klaar om zaken op te pakken. We doen het samen. Dat benadruk ik ook altijd: het zijn geen individuele prestaties, we zetten als team een prestatie neer, en we vertrouwen op elkaar. De flexibiliteit die je daardoor creëert, leidt tot een betere kwaliteit en een prettige werksfeer.’

Diversere top

Volgens Üçgül is voor een veilige en kwaliteitsgerichte cultuur ook een diversere top nodig. Zij werd in januari 2020 de eerste vrouwelijke vennoot bij Wesselman Accountants, een organisatie met honderddertig medewerkers in Eindhoven en Helmond. ‘Het bedrijf bestaat veertig jaar, dus het werd wel tijd’, zegt ze nuchter. Ze zat al in de directie van het bedrijf en is nu dus ook vennoot. Dat is geen gewoonte bij Wesselman. ‘Bij ons bestaat de directie niet per definitie uit enkel vennoten. De gedachte daarachter: laat mensen doen waar ze goed in zijn en energie van krijgen. Een vennoot is misschien een uitstekende relatiemanager en professional, maar niet per definitie ook een goede manager. Iedereen werkt vanuit zijn of haar eigen kracht.’ Zo’n constructie is in het licht van het SZW-rapport wel iets om over na te denken’, adviseert ze.

De directie bij Wesselman bestaat uit twee vrouwen en een man. Üçgül vermoedt dat dat een goede uitstraling geeft. ‘De combinatie van carrière en gezinsleven is voor veel vrouwen toch wel een uitdaging en het is ook wel een klus natuurlijk. Maar het kan zeker, als je het goed plant en organiseert, de juiste prioriteiten kan stellen én als je hulp durft te vragen en te accepteren. Durf los te laten, zowel zakelijk als privé. En om dat zakelijk te kunnen, heb je dus een team nodig dat samenwerkt zodat je kunt vertrouwen op de basis die daar staat.’

Zaken bespreekbaar maken

Üçgül vindt de top van de accountancywereld nu nog teveel een mannenbolwerk. ‘Op de werkvloer is de verdeling best goed, maar de doorstroom stokt. Vrouwen denken dan vaak: het is wel goed zo. Terwijl er in ons vak zoveel te doen is voor vrouwen. Er wordt heel veel geautomatiseerd, maar het menselijk deel blijft belangrijk en wordt door al die techniek juist nog belangrijker. De impact van de digitalisering en automatisering vraagt om meer aandacht voor soft skills. Denk aan empathie, sensitiviteit, inlevingsvermogen, en laten dat nu net de skills zijn waarin vrouwen over het algemeen sterk scoren.’

Zou het SZW-rapport een andere toon hebben gehad wanneer er meer vrouwen in de bestuurskamers hadden gezeten? Üçgül aarzelt. ‘Het had zeker meegeholpen’, zegt ze. ‘Er moeten structureel dingen anders. Heel veel van de opmerkingen uit het rapport hebben te maken met leidinggeven, opleiden en coachen. Met communicatie en zaken bespreekbaar maken. Meer vrouwen in een leidinggevende rol zou hier een positieve impact op kunnen hebben. Er komt een generatie aan die wel hard wil werken, maar die het sociale aspect net zo belangrijk vindt. Je moet anders met deze mensen omgaan en hen de juiste aandacht geven, anders raak je ze kwijt. Een prettige cultuur en werksfeer waarin zaken bespreekbaar zijn, helpt daarbij.’

Ruimte aan de top

Om meer vrouwen aan de top te krijgen adviseert de pasbenoemde vennoot dat vrouwen in de accountancybranche elkaar meer gaan opzoeken. ‘We moeten van elkaar leren. De meer senior vrouwen kunnen als mentoren voor jonge vrouwen fungeren. En accountantskantoren moeten de ruimte bieden voor vrouwen aan de top. Zich er bewust van zijn dat ze daar niet langer omheen kunnen en dat het met het oog op de toekomst ook echt nodig is.’