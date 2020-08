Horlogehandelaar aangehouden voor Wwft-overtredingen en witwassen na FIU-meldingen

De FIOD heeft maandag een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Het onderzoek is gestart nadat verschillende juweliers, financiële instellingen en een boekhouder ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL).

Een woning in Amsterdam en een woning en een hotelkamer in de regio Den Haag zijn doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. Daarbij is beslag gelegd op digitale en papieren administratie.

Witwassen

Sinds 2018 heeft de verdachte voor ruim 1 miljoen euro exclusieve horloges aangekocht met contant geld. Het vermoeden is dat horlogekopers hem contant betaalden met geld uit criminele bronnen. Daarom wordt de handelaar verdacht van witwassen.

Wwft: geen cliëntenonderzoek en melding ongebruikelijke transacties

De verdachte is beroepsmatig horlogehandelaar en heeft ook verzuimd ongebruikelijke transacties te melden en cliëntenonderzoek te doen. Beroepsmatige handelaren vallen onder de werking van de Wwft bij betalingen van € 10.000 contant of meer. De FIOD wil met het onderzoek onder meer zicht krijgen op de herkomst van het geld. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.