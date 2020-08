Carrouselfraudeur opnieuw aangehouden voor BTW-fraude

De FIOD heeft na een melding van de fiscus twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.

Fraude

Een melding van de Belastingdienst was aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD, meldt de fiscale opsporingsdienst. De 42-jarige verdachte is schroothandelaar en heeft gebruikte machines gekocht en doorverkocht aan het bedrijf van de 44-jarige verdachte. Uit onderzoek blijkt dat dit mogelijk slechts op papier heeft plaatsgevonden. Het vermoeden is dat de gebruikte machines in werkelijkheid nooit zijn gekocht en verkocht.

Vermoedelijk heeft de schroothandelaar voor bijna 1 miljoen euro valse facturen opgemaakt en ruim 195.500 euro ten onrechte aan omzetbelasting teruggevraagd. De 44-jarige man is al eerder veroordeeld voor BTW-carrouselfraude met valse facturen.

Beslaglegging

De woningen van de twee zijn doorzocht, net als een woning in Emmen en een bedrijfspand in Winterswijk. Er is beslag gelegd op de digitale en papieren administratie. In de woning en het pand in Winterswijk heeft de politie vuurwapens, messen en werpsterren in beslag genomen en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een aantal werpgranaten veilig afgevoerd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.