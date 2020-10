Belastingadviseurs blijven tegen spoedwet belastingontwijking

De NOB ziet nog altijd geen heil in de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting. Dat blijkt uit een commentaar van de Orde op het voorstel nadat een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. De spoedwet is een initiatief van GroenLinks. Het is de bedoeling om bedrijven die hun hoofdkantoor verhuizen naar een land zonder dividendbelasting een eindafrekening te presenteren. Multinationals met uitgestelde winsten moeten daar dan bij vertrek alsnog in Nederland dividendbelasting over betalen.

Veel bezwaren niet weggenomen

De NOB liet zich eerder ook al zeer negatief uit over het voorstel. Daar is na de doorgevoerde wijzigingen weinig aan veranderd. ‘Een aantal van de door de Orde gesignaleerde knelpunten en onduidelijkheden is door de initiatiefnemer ter harte genomen’, constateren de belastingadviseurs in het commentaar. ‘Het valt de Orde echter op dat een groot aantal elementen van het initiële wetsvoorstel waartegen de Orde (principieel juridische) bezwaren heeft niet zijn weggenomen en dat bovendien een aantal nieuwe elementen in het gewijzigde wetsvoorstel is opgenomen waartegen de Orde eveneens principiële wetstechnische bezwaren van een dermate grote ernst heeft, dat de Orde het niet verantwoord acht het wetsvoorstel in de huidige vorm in te voeren.’

Raad van State

De Orde adviseert om ook het gewijzigde wetsvoorstel en de gewijzigde memorie van toelichting ter advisering aan de Raad van State voor te leggen, zodat dat adviesorgaan zich kan uitlaten over de juridische houdbaarheid en uitvoerbaarheid van de nieuwe en gewijzigde elementen van het voorstel.

Voorbeelden

Voorbeelden van elementen van het initiële wetsvoorstel waartegen de Orde (principiële) bezwaren heeft en die niet, of slechts gedeeltelijk, zijn weggenomen zijn:

de dubbele belastingheffing die optreedt en die kan leiden tot strijdigheid met belastingverdragen; de rechtsonzekerheid als gevolg van de terugwerkende kracht; en de strijdigheid met het VWEU, de EU-Fusierichtlijn en de EU-Moederdochterrichtlijn.

De nieuwe fundamentele bezwaren die het gewijzigde wetsvoorstel oproept zijn:

de nieuw geïntroduceerde basisconceptie met territoriale component;

de binnen- en buitenlandse juridische afdwingbaarheid van het privaatrechtelijke verhaalsrecht van de vennootschap op haar aandeelhouders;

de afwezigheid van rechtsbescherming voor aandeelhouders jegens wie het verhaalrecht wordt uitgeoefend; en

de wijze waarop bij de vaststelling van het bedrag van de eindafrekeningswinstuitdeling rekening wordt gehouden met verdragsaanspraken van aandeelhouders.

NOB-commentaar op gewijzigde Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting