Celstraf voor nepaccountant wegens fiscale fraude met lege cv’s

Een man en een vrouw zijn door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot cel- en taakstraffen wegens oplichting van de Belastingdienst, met behulp van commanditaire vennootschappen die onjuiste aangiften omzetbelasting indienden. De vrouw deed zich ten onrechte voor als accountant bij enkele personen die door het duo werden gebruikt om de cv’s op te richten.

Uitspraken: ECLI:NL:GHSHE:2021:2066 & ECLI:NL:GHSHE:2021:2068

De twee hebben volgens het Hof ‘op een geraffineerde wijze commanditaire vennootschappen laten oprichten, veelal door misbruik te maken van niet ter zake deskundige en te goed van vertrouwen zijnde personen.’ Die personen werden door het duo bewogen de commanditaire vennootschappen te laten inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zakelijke bankrekeningen te openen en bankpassen, inlogcodes en correspondentie af te geven. De vrouw deed zich daarbij voor als accountant, terwijl ze dat feitelijk niet is. De man gaf uiteindelijk de gegevens en bankpassen door aan de vrouw, die daarmee in staat werd gesteld om de Belastingdienst op te lichten.

Aangiften omzetbelasting

Op naam van de commanditaire vennootschappen werd verschillende keren aangiften omzetbelasting gedaan, waarbij werd verzocht om teruggave van omzetbelasting. De commanditaire vennootschappen ontplooiden echter in het geheel geen economische activiteiten en waren dus feitelijk geen ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. De Belastingdienst werd volgens het Hof op die manier ‘op slinkse wijze bewogen tot afgifte van geldbedragen tot een totaalbedrag € 33.838,00.’

Veroordelingen

De vrouw wordt vrijgesproken van schuldwitwassen en valsheid in geschrifte wegens verjaring van de feiten. Wel wordt ze wegens meermaals gepleegde oplichting van de fiscus veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Haar partner in crime krijgt vanwege medeplichtigheid aan de meermaals gepleegde oplichting een voorwaardelijke celstraf van een maand en een taakstraf van 80 uur opgelegd.