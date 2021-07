Onderzoek ministerie: thuiswerken is een blijvertje

Nederlandse bedrijven willen ook na de coronacrisis fors inzetten op thuiswerken. De reizen die werknemers blijven maken willen veel bedrijven verduurzamen, door bijvoorbeeld te investeren in laadpalen en elektrische auto’s, of het benutten van de leasefietsregeling. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaraan ruim 1.100 bedrijven met meer dan 100 medewerkers hebben deelgenomen.

Thuiswerken en buiten de spits reizen vasthouden

Door corona hebben veel bedrijven in sneltreinvaart werk gemaakt van thuiswerken. Ten opzichte van een jaar eerder zijn de mogelijkheden om online te vergaderen bijna verdubbeld (van 52% naar 94%) en bieden bijna alle bedrijven thuiswerkvoorzieningen aan (stijging van 85% naar 96%). Ook het aantal bedrijven dat medewerkers flexibele werktijden biedt is licht gestegen (van 83% naar 86%).

Werkgevers investeren in thuiswerken

Werkgevers willen, ondanks het versoepelde thuiswerkadvies, daarom komend jaar thuiswerken nog beter faciliteren, zodat werknemers minder op reis hoeven. Enkele bevindingen:

45% van de tien werkgevers wil komend jaar met voorrang investeren in online vergaderen.

41% wil dat voor thuiswerken.

40% wil medewerkers betere arbovoorzieningen thuis bieden, zoals een goede stoel.

32% geeft aan meer werk te willen maken van thuiswerkvergoedingen.

26% zet nadrukkelijk in op het invoeren van flexibele werktijden.

Woon-werkverkeer duurzamer

Werkgevers zetten naast thuiswerken en buiten de spits reizen ook in op het schoner maken van verkeer van en naar werk. Een derde van de werkgevers wil komend jaar investeren in laadpalen op het werk en elektrische auto’s die medewerkers kunnen gebruiken voor dienstreizen. Ruim een kwart wil komend jaar de leasefietsregeling benutten om fietsen naar het werk voor medewerkers aantrekkelijk te maken.

Bron: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat