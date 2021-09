Met nieuwe investeerders wil Visma verder groeien

Met drie nieuwe investeerders en extra kapitaal wil Visma verder groeien. De Noorse leverancier van bedrijfssoftware, die Nederland als zijn belangrijkste markt beschouwt, is al enige tijd op overnamepad.

16 miljard

Visma had al relatief veel aandeelhouders en daar komen er nu nog drie bij: de Noorse institutionele beleggers Aeternum Capital en Vind, en ook het Noorse overheidspensioenfonds Folketrygdfondet. Daarnaast neemt de reeds bestaande aandeelhouder GIC uit Singapore een groter belang in het softwarebedrijf. Huidig aandeelhouder Hg uit Londen behoudt zijn meerderheidsbelang in Visma. Tezamen waarderen de aandeelhouders het bedrijf op zestien miljard euro. Vorig jaar, na de investering van TPG en Warburg Pincus, bedroeg deze waarde nog zo’n tien miljard euro. Het bedrijf is mede gegroeid door een serie van overnames, ook in Nederland. Zo nam het Visionplanner, Nmbrs en Yuki over. Het is te verwachten dat met het verse kapitaal nieuwe acquisities worden bekostigd. Visma Benelux bestaat uit meer dan 25 bedrijven.