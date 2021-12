ANWB: subsidie elektrische auto particulieren blijft hard nodig

Behoud en verruiming van aanschafsubsidies voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s (EV’s) is van groot belang. Dat bepleit de ANWB op basis van de uitkomsten van de jaarlijkse Elektrisch Rijden Monitor van de bond. Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland is toegenomen van 145.000 in 2020 naar 216.000 dit jaar, blijkt uit de monitor. Tegelijkertijd is elektrisch rijden voor een grote groep Nederlanders nog ver weg vanwege de hoge aanschafprijs en het beperkte aanbod op de tweedehandsmarkt. Om heel Nederland mee te krijgen is het behoud van aanschafsubsidies voor nieuwe en gebruikte EV’s daarom van belang, bepleit de ANWB.

Elektrisch rijden is in vijf jaar tijd opgeschoven van leaserijder naar consument. Door de lagere instapprijzen zijn de totale gebruikskosten van een gemiddelde elektrische auto inmiddels lager dan die van een gemiddelde benzineauto. Daarmee is een belangrijk omslagpunt bereikt, constateert de ANWB.

Te hoge aanschafprijs

Uit de Elektrisch Rijden Monitor blijkt dat de interesse voor elektrisch rijden al jaren redelijk stabiel blijft onder ruim 1 op de 3 Nederlanders. Hoewel de aankoopbereidheid op korte termijn (0-5 jaar) het afgelopen jaar is toegenomen, is de aanschafprijs voor veel van hen te hoog. Daarnaast vindt circa 62 procent van de particulieren het aanbod op de tweedehandsmarkt op dit moment te beperkt.

Om in 2050 emissieloos te rijden en om de groei van het elektrische wagenpark ook na 2030 door te zetten, wanneer geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor meer verkocht mogen worden, is het volgens de ANWB noodzakelijk dat er een ruime tweedehandsmarkt elektrische auto’s ontstaat. Daarom pleit de ANWB voor behoud en verruiming van de aanschafsubsidie. Dit moet dan wel snel worden aangepakt, want alleen met voldoende instroom van betaalbare nieuwe elektrische auto’s zou over drie tot vier jaar een volwassen tweedehandsmarkt kunnen ontstaan. Daarnaast is het volgens de ANWB van belang om met beleid te komen rond stimuleringsmaatregelen voor de tweedehandsmarkt in de periode na 2025.

Laadinfrastructuur

Uit de ANWB Elektrisch Rijden Monitor 2021 blijkt bovendien dat het heel belangrijk is om de laadinfrastructuur verder uit te breiden: 23 procent van de Nederlanders zegt geen mogelijkheid tot laden in de omgeving te hebben.

Voor mensen met eigen oprit of parkeerplek (41%) is elektrisch rijden een zeer interessante optie. Zij beschikken immers op elk gewenst moment over een laadpunt en betalen het eigen elektriciteitstarief. Dit ligt beduidend lager dan bij openbare laadpalen. Liggen er bovendien zonnepanelen op het dak, dan wordt de overstap naar een elektrische auto nog aantrekkelijker omdat zij dan met eigen stroom kunnen opladen.

Elektrisch Rijden Monitor

Bron: ANWB