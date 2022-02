OM: toename witwasonderzoeken, groot aantal meldingen ongebruikelijke transacties

Het aantal witwasonderzoeken en beslagleggingen is vorig jaar flink toegenomen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De Financial Intelligence Unit (FIU) ontving bovendien een groot aantal ongebruikelijke transacties van onder anderen accountants.

Het OM blikt terug op de aanpak van criminele geldstromen in 2021. ‘De versteviging op landelijk beleid, inzet op meer kennisontwikkeling en intensievere samenwerking met de Politie en de bijzondere opsporingsdiensten, waaronder de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), heeft geleid tot beter inzichtelijk maken van criminele geldstromen, meer beslag en meer strafrechtelijke vervolgingen voor witwassen.’

Toename witwasonderzoeken en beslagleggingen

Het aantal witwasonderzoeken is vorig jaar toegenomen van 4.354 naar 5.820. Daarnaast is er voor een waarde van 368 miljoen euro beslag gelegd, wat een flinke stijging is ten opzichte van eerdere jaren (2019: 258 mln, 2020: 303 mln). Naast het rechercheren op drugs of wapens, wordt steeds vaker het (criminele) vermogen onderzocht dat op onverklaarbare wijze is ontstaan. ‘Een toename van dergelijke witwasonderzoeken frustreert criminele activiteiten op een zeer efficiënte manier.’

Meer informatie-uitwisseling en samenwerking

Het OM, de Politie, de bijzondere opsporingsdiensten (zoals de FIOD) en banken weten elkaar steeds beter te vinden, constateert het OM. De Financial Intelligence Unit (FIU) ontving een groot aantal ongebruikelijke transacties van meldplichtige instellingen zoals banken en accountants. Dat deze bijdrage essentieel is, berekende het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD: in 60% van de zaken die de FIOD afdoet, is gebruik gemaakt van door de FIU verstrekte verdachte transacties.

Non conviction based confiscation

“Het nieuwe regeerakkoord met de inbreng van het wetsvoorstel non conviction based confiscation biedt een verwachtingsvol perspectief”, aldus Niels Obbink, algemeen directeur FIOD. “Indien het voorstel wordt aangenomen, maakt dit wetsvoorstel het in de toekomst mogelijk om crimineel geld en waardevolle bezittingen afkomstig van criminaliteit via de civiele rechter af te pakken. Ook het wetsvoorstel van de spoedbevriezing is voor de FIU noodzakelijk in een tijd waarin betalingsverkeer steeds sneller verloopt. Dit zijn belangrijke instrumenten om slagvaardig interventies te kunnen plegen op criminele geldstromen.”

Het OM meldt verder dat de focus in 2022 op digitale geldstromen, binnen de wettelijke kaders efficiëntere informatiedeling tussen de opsporingsdiensten mogelijk maken, versnelling van de afhandeling van opsporingsonderzoeken en internationale samenwerking ligt.