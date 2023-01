JPA daagt AFM voor rechter na boete en schorsing in zelfde zaak

JPA Van Noort Gassler is een rechtszaak begonnen tegen de AFM. Het Haagse kantoor voelt zich ten onrechte dubbel gestraft voor fouten bij de controle van een vastgoedfonds: van de AFM kreeg het vorige zomer een boete én de toezichthouder kwam met een tuchtklacht die tot een doorhaling leidde. En dat is te veel van het goede, vindt JPA.

In juli legde de AFM een bestuurlijke boete van € 75.000 op omdat JPA in 2019 zonder vergunning een wettelijke controle verrichtte van de 2018-jaarrekening van een OOB-organisatie. Die overtreding vond plaats tussen februari en april 2019 en betrof de controle voor het van origine Israëlische vastgoedbedrijf Brack Capital Real Estate (BCRE), een bedrijf dat tot april 2019 was genoteerd aan de Londense beurs, maar statutair in Nederland is gevestigd. BCRE is met name eigenaar van twee grote vastgoedobjecten in New York. Hoewel de controleverklaring zelf na het beëindigen van de beursnotering is gepubliceerd (op 24 april), telt de balansdatum, aldus de AFM. En op grond daarvan had JPA een OOB-vergunning moeten hebben. Tegen de boete heeft het kantoor beroep aangetekend.

Tuchtklacht

De AFM stapte ook met een klacht naar de Accountantskamer en die leidde in november tot een doorhaling van een maand voor de betrokken RA, die van 2010 tot en met 2013 de jaarrekeningen al had gecontroleerd en in 2018 het verzoek kreeg om dat opnieuw te gaan doen. In zijn conceptofferte gaf de RA begin 2019 aan pas met zijn werk te kunnen beginnen na formele beëindiging van de beursnotering. De opdrachtbevestiging is getekend op de dag dat die beëindiging een feit werd.

De AFM legde bij de tuchtrechter een aantal klachten neer: de RA had onvoldoende vastgesteld of JPA de benodigde tijd en middelen en het benodigde gekwalificeerde personeel aan hem ter beschikking had gesteld, hij had niet genoeg gedaan om een goede vastgoedwaardering te kunnen doen en om een dochteronderneming te verwerken in de geconsolideerde jaarrekening en onvoldoende werkzaamheden uitgevoerd om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de financiële informatie van groepsonderdelen in de jaarrekening 2018.

Onvoldoende professioneel-kritisch

De tuchtrechter oordeelde dat de RA onder meer op het punt van het waarderen van vastgoed en het opnemen van het dochterbedrijf in de jaarrekening inderdaad steken had laten vallen en achtte de klacht grotendeels gegrond. De RA heeft een tijdelijke doorhaling voor één maand opgelegd gekregen. ‘Daarbij is in aanmerking genomen dat betrokkene zijn ongedeelde verantwoordelijkheid en taak als groepsaccountant lichtvaardig heeft opgepakt door zich onvoldoende professioneel-kritisch op te stellen. Hij heeft daardoor niet steeds over voldoende en geschikte controle-informatie de beschikking gekregen. Waar betrokkene stelt dat hij wel voldoende en geschikte controle-informatie heeft verkregen, blijkt dat niet uit zijn controledossier.’ In het oordeel is echter niet betrokken dat de gecontroleerde onderneming in de verslagperiode nog beursgenoteerd was – dat is immers geen omstandigheid die tuchtrechtelijk valt te verwijten.

Overkill

Hoewel de boete dus verband houdt met het ontbreken van een OOB-vergunning en de tuchtstraf is opgelegd vanwege tekortkomingen bij de controle, vindt oprichter Emile Gassler dat er sprake is van ‘een hoge mate van overkill’, zegt hij in het FD. Via advocaat Peter Eijsvoogel wil JPA de boete bij de rechter van tafel krijgen. Eijsvoogel kreeg eerder voor elkaar dat AFM-boetes tegen EY en PwC werden geschrapt.

Voormalig eigenaar Gassler ligt ook in de clinch met ABN Amro, die € 375.000 van hem vordert in een zaak rond een borgstelling. Die zaak ligt nog bij de Hoge Raad. Het kantoor kwam eerder in het nieuws als accountant van Forum voor Democratie.

Bron: FD/Accountantskamer