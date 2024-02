Raad van State positief over besluit verhoging grensbedragen accountantscontrole

De Raad van State (RvS) adviseert om het Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen in te voeren. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd advies over het voorstel.

Kabinetsbesluit

Het kabinet stelde eind vorig jaar voor om minder bedrijven te verplichten tot een controle van de jaarverslaggeving door een accountant en tot het opstellen van een bestuursverslag. De lasten voor bedrijven en de druk op de controle-capaciteit van accountants worden hierdoor verlaagd. Met het voorstel wordt een richtlijn van de Europese Commissie uitgevoerd waarmee de inflatie van de afgelopen 10 jaar verwerkt wordt in de criteria waarmee bedrijven worden ingedeeld. Deze indeling bepaalt welke mate van verantwoording bedrijven moeten afleggen over hun financiën.

Roep om verhoging

De roep om verhoging van de grensbedragen voor micro- kleine, middelgrote en grote rechtspersonen klonk al langer, omdat vanwege de inflatie steeds meer ondernemingen controleplichtig werden. Ook de NBA maakte zich er hard voor. Met succes dus.

Invoering verhoging

De ministerraad stemde er vlak voor het kerstreces mee in het ontwerpbesluit voor advies aan de RvS voor te leggen. Het adviesorgaan laat nu weten dat het voorstel wat de RvS betreft kan worden ingevoerd en heeft daar verder geen opmerkingen bij. Na het advies van de RvS zal het definitieve besluit naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden gepubliceerd, meldde de Raad voor de Jaarverslaggeving onlangs. Pas daarna zullen deze verhoogde grensbedragen van toepassing zijn. Meer informatie daarover is hier te vinden.