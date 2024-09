Ex-Jumbobaas Van Eerd hoeft geen anderhalve ton te betalen voor Mercedes

In 2018 ziet autoverzamelaar Van Eerd een mooie Mercedes SL, bouwjaar 1957, bij een autobedrijf uit Assen. In september wordt de auto bij hem afgeleverd voor een prijs van € 155.000. Maar dat bedrag heeft Van Eerd nooit overgemaakt, zo claimt het autobedrijf zes jaar later bij de rechtbank. Van Eerd zelf stelt dat hij nooit zo veel zou betalen voor de bewuste auto. Hij weet niet meer precies wat hij contant aan de deur heeft afgetikt, maar hij denkt aan € 50.000 of € 60.000. Bovendien is de claim verjaard, betoogt hij in de rechtbank.

Zakelijk of privé?

De autohandelaar vindt dat niet aan de orde omdat de overeenkomst is gesloten met de onderneming van Van Eerd: daarvoor geldt een langere termijn dan voor deals met particulieren. Die vlieger gaat echter niet op, vindt de rechter. Het autobedrijf deed al langer zaken met Van Eerd en kon dus weten dat hij naast de handel in auto’s met zijn onderneming ook als privéverzamelaar auto’s kocht. Bovendien is de civiele procedure door het autobedrijf ingesteld tegen de privépersoon.

De wetsartikelen over consumentenkoop zijn daarom van toepassing en daarin staat dat de koopprijs bij aflevering kan worden opgeëist. Als de koopprijs dan niet binnen twee jaar wordt opgeëist door de verkoper, kan het zo zijn dat de verkoper geen aanspraak meer kan maken op de koopprijs. ‘Dat is hier het geval. De auto is afgeleverd op 20 september 2018 en daarmee is de verjaringstermijn om de koopprijs op te eisen dus verstreken op 20 september 2020. Vanaf dat moment kan het bedrijf geen aanspraak meer maken op een eventueel (deels) niet betaalde koopprijs.’ Het is niet meer relevant of Van Eerd al dan niet zou hebben betaald en wat de hoogte van de koopovereenkomst zou zijn geweest.

De voormalig Jumbo-topman staat maandag opnieuw voor de rechter, nu in de strafzaak tegen hem. Van Eerd werd twee jaar geleden aangehouden en zat dagenlang vast als verdachte in een witwasonderzoek. De Fiod vond voor honderdduizenden euro’s aan contant geld in zijn woning. Medeverdachte in die strafzaak is de autohandelaar die de Mercedes leverde.

Rechtbank Oost-Brabant, 11 september 2024