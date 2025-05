De zoektocht naar jonge accountants: hoe vind en bind je next-gen superhelden?

De instroom van jonge accountants blijft al jaren achter, het werk neemt alleen maar toe en de uitstroom van accountants groeit. Tijdens Visionplanner Inspire 2025 deelt Marjan Heemskerk (RA, The Happy Financial) haar visie en praktische tips om in deze lastige markt toch talent aan te trekken en te behouden.

Het is geen nieuwe uitdaging, maar wel een steeds groter wordend probleem: er zijn te weinig jonge accountants. De opleidingen lopen leeg, studenten haken onderweg af en wie wel voor het vak kiest, blijft vaak niet lang hangen. Tegelijkertijd neemt het werk toe. Denk aan ESG-verantwoording, toenemende regeldruk en controles die zich opstapelen. En de mensen die er wel zijn? Die draaien overuren.

Marjan Heemskerk, registeraccountant en spreker tijdens Visionplanner Inspire, benoemt het in duidelijke taal: “Het werk neemt toe, maar het aantal mensen neemt af. Daardoor blijft er steeds minder tijd over voor wat het vak juist leuk maakt voor de meeste accountants: klantcontact, adviseren, echt meedenken.”

De helden van morgen kiezen anders

Jonge accountants willen impact maken. Ze zoeken werk met inhoud, in een team waarin ze kunnen leren en groeien. Ze willen balans tussen werk en privé en echt iets bijdragen. De oude belofte van ‘partner over 15 jaar’ maakt niet meer zoveel indruk. Maar veel kantoren houden vast aan traditionele groeipaden en een “up or out”-mentaliteit.

“Dat werkt niet meer”, zegt ze. “Net als het bieden van veel geld en dikke auto’s. Natuurlijk komen daar mensen op af, maar dat zijn niet per se de juiste redenen om te kiezen voor een bedrijf. Vertel dan liever waarom jouw organisatie wél een hele leuke werkplek is. Een leuk team, persoonlijke ontwikkeling, aansprekende klanten.”

Verder zijn de verschillen in werkbeleving tussen generaties groot. “Onbegrip ligt op de loer. De oudere generatie vraagt zich af waarom de jonge generatie zo nodig al die tijd voor zichzelf wil. En de jongere generatie denkt: waarom duurt het allemaal zo lang bij die oude lui? Jammer, want als je elkaar juist opzoekt en samenwerking stimuleert, dan kunnen beide generaties heel veel van elkaar leren.”

Eerlijkheid boven alles

Een belangrijk punt dat ze benadrukt, is: wees eerlijk over wie je bent als kantoor. Veel verloop ontstaat doordat de realiteit niet aansluit op het beeld dat in sollicitatiegesprekken wordt geschetst. “Vertel niet dat je al heel ver bent met AI of dat je bergen verzet met data-analyse als dat niet het geval is. Zeg dan liever: het staat nog in de kinderschoenen, maar we zoeken iemand die hier graag mee aan de slag gaat en dat kun jij zijn”, legt ze uit.

Hetzelfde geldt voor de work-lifebalance. “Zeg niet dat je die biedt als je planning structureel uitpuilt. Eerlijkheid zorgt voor vertrouwen, Als iemand oprecht weet waar hij of zij aan begint, dan is de kans groter dat die blijft.”

Waarom je deze sessie niet mag missen

Tijdens haar sessie op Visionplanner Inspire 2025 duikt ze dieper in de krapte op de arbeidsmarkt voor accountants. Wat is er echt aan de hand? Hoe kun je jonge mensen nog wel bereiken? En hoe zorg je ervoor dat ze blijven? Verwacht geen luchtkastelen, maar een eerlijk verhaal vol praktische tips.

Ze laat zien hoe je met een heldere positionering, een eerlijk verhaal en oog voor de generatieverschillen toch de juiste mensen aantrekt. En hoe je die ook binnen houdt. Want nieuwe helden vinden is belangrijk – maar ze binden is minstens zo cruciaal.

Jouw missie? Meld je snel aan!

Visionplanner Inspire 2025 staat in het teken van de Guardians of the Economy: jullie, accountants en adviseurs. De onzichtbare krachten die zorgen voor vertrouwen, inzicht en stabiliteit. Deze sessie helpt je om de helden van morgen aan je te binden. Meld je nu aan en kies de sessie van Marjan in jouw persoonlijke programma.

Want zonder nieuwe helden, geen toekomst voor de accountancy.

Meld je aan!