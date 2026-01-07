Home » Personalia | De eindejaarstransfers in de accountancy

Personalia | De eindejaarstransfers in de accountancy

Accountancy, Nieuws

Welke personele nieuwtjes waren er de laatste tijd te melden in de accountancy? Accountancy Vanmorgen zette de personaliaberichten van november en december op een rij:

7 januari 2026 door Accountancy Vanmorgen

Top 50

Robin Scheffer van PwC naar Grant Thornton

Nick Witjes nieuwe partner bij Blömer

Serge Evers en Barbara Majoor bestuurders bij Countus

Nieuwe HRM-directeur voor Flynth

Grant Thornton benoemt Ramdjanamsingh en Bast

Sandra Bolder lid van Raad van Commissarissen Grant Thornton

Dennis de Breij voorzitter RvC bij Baker Tilly

Reeks nieuwe benoemingen bij BDO

Newtone benoemt vier partners en drie associate partners

Twee nieuwe partners bij Grant Thornton

Frank Lamers partner bij OOvB

Overig

Nieuwe bestuurder bij 216 Accountants

Dentons versterkt fiscale praktijk met Jochem Calis

Share Impact haalt IT-auditspecialist van KPMG binnen

EBBEN Partners breidt team uit met Okke Bezaan

Marjolein Boterman plaatsvervangend directeur-generaal Fiscaliteit bij Belastingdienst

Accountancy krijgt nieuwe AFM-bestuurder

Ralph Rijnders weg bij Register Belastingadviseurs

Ferocia neemt ACS behavioural auditing & consulting over

Bianca de Jong-Muhren gekozen tot nieuwe NBA-voorzitter

Vaarkamp partner bij MKB Accountants

