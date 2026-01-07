Personalia | De eindejaarstransfers in de accountancy

Top 50
Robin Scheffer van PwC naar Grant Thornton
Nick Witjes nieuwe partner bij Blömer
Serge Evers en Barbara Majoor bestuurders bij Countus
Nieuwe HRM-directeur voor Flynth
Grant Thornton benoemt Ramdjanamsingh en Bast
Sandra Bolder lid van Raad van Commissarissen Grant Thornton
Dennis de Breij voorzitter RvC bij Baker Tilly
Reeks nieuwe benoemingen bij BDO
Newtone benoemt vier partners en drie associate partners
Twee nieuwe partners bij Grant Thornton
Overig
Nieuwe bestuurder bij 216 Accountants
Dentons versterkt fiscale praktijk met Jochem Calis
Share Impact haalt IT-auditspecialist van KPMG binnen
EBBEN Partners breidt team uit met Okke Bezaan
Marjolein Boterman plaatsvervangend directeur-generaal Fiscaliteit bij Belastingdienst
Accountancy krijgt nieuwe AFM-bestuurder
Ralph Rijnders weg bij Register Belastingadviseurs
Ferocia neemt ACS behavioural auditing & consulting over
Bianca de Jong-Muhren gekozen tot nieuwe NBA-voorzitter
Vaarkamp partner bij MKB Accountants
