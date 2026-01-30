CSRD in beweging: hoe blijf je wendbaar bij veranderende wetgeving

Lange tijd leek de koers vast te staan: duurzaamheid zou een verplicht, meetbaar en controleerbaar onderdeel worden van de bedrijfsvoering. Met de invoering van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) bereidden accountantskantoren zich dan ook grootschalig voor op een toename van ESG-advies en assurance-opdrachten.

Er werd geïnvesteerd in specialistische teams, externe kennis werd aangetrokken en interne processen werden ingericht.

Aan het einde van december 2025 veranderde dit beeld echter abrupt. De Europese wetgever besloot de reikwijdte van de CSRD aanzienlijk te beperken. Daardoor vallen voorlopig veel minder organisaties onder de rapportageverplichting. Voor accountantskantoren heeft dit niet alleen financiële gevolgen, maar roept het vooral vragen op rondom capaciteit en inzet van mensen.

In dit artikel lees je wat er precies is aangepast binnen de CSRD, hoe je met deze schommelingen om kunt gaan en waarom goede urenregistratie essentieel is om flexibel te blijven.

Wat is de CSRD en wat is er veranderd?

De CSRD heeft als doel duurzaamheidsrapportage binnen Europa te uniformeren en te professionaliseren. Bedrijven moeten rapporteren volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), waarbij de aangeleverde informatie controleerbaar moet zijn.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de CSRD vanaf 2024/2025 gelden voor:

Grote organisaties (meer dan 250 medewerkers).

Beursgenoteerde mkb-ondernemingen.

En in een later stadium ook voor niet-EU-bedrijven met substantiële activiteiten in Europa.

Hierdoor zouden tienduizenden organisaties rapportageplichtig worden.

Versoepeling per eind 2025

Sinds december 2025 is deze scope echter fors teruggebracht. Vanaf boekjaar 2026 geldt de CSRD alleen nog voor zeer grote organisaties, waaronder:

bedrijven met meer dan 1.750 medewerkers, én

een omzet van circa €450 miljoen of hoger.

Voor veel middelgrote ondernemingen vervalt de verplichting voorlopig. Daarmee neemt ook de verwachte werkdruk voor accountantskantoren af.

Lees ook: Balende accountants, maar ook lichtpunten door versoepeling CSRD

Waarom dit voor accountantskantoren zo’n grote impact heeft

De CSRD betekende aanvankelijk vooral een forse uitbreiding van de bewijslast. Of het nu ging om ESG-advies of assurance bij duurzaamheidsverslagen: transparantie en onderbouwing werden leidend.

Veel accountantskantoren speelden hierop in door te investeren in ESG-expertise, nieuwe diensten te ontwikkelen en capaciteit vrij te maken voor CSRD-trajecten.

De versoepeling brengt nu een ander vraagstuk met zich mee: hoe schaal je weer af? Niet alle klanten hebben nog ondersteuning nodig bij CSRD-rapportage. Projecten worden uitgesteld of stopgezet en geplande inzet komt onverwacht vrij. Dat legt bloot hoe kwetsbaar vaste planningen zijn in een omgeving waarin regelgeving snel verandert.

De centrale vraag wordt dan ook: hoe blijf je als accountantskantoor flexibel, zonder dat elke wetswijziging leidt tot onrust, inefficiëntie of druk op de marges?

5 Tips om wendbaar te blijven

De ontwikkelingen rondom de CSRD staan niet op zichzelf. Wet- en regelgeving wordt complexer én minder voorspelbaar. Wendbaarheid vraagt daarom om een integrale aanpak, waarin processen, mensen en data samenkomen. Hoe blijf je als kantoor wendbaar?

1. Stuur op scenario’s, niet op aannames

Veel kantoren plannen nog steeds vanuit één verwacht toekomstbeeld. Dat is risicovol.

Werk daarom met meerdere scenario’s en koppel hier globale ramingen aan voor capaciteit en omzet. Zo kun je sneller bijsturen wanneer omstandigheden veranderen.

2. Ontwikkel breed inzetbare professionals

Sterk gespecialiseerde teams zijn efficiënt bij een stabiele vraag, maar kwetsbaar bij beleidswijzigingen. Investeer daarom in T-profielen: professionals met een specialisme én een brede basis. Stimuleer kruisbestuiving tussen audit, advies, ESG en data, en zorg voor regelmatige bijscholing in aanpalende vakgebieden.

3. Biedt verschillende modules aan

Veel kantoren bieden nog complete “alles-of-niets”-trajecten aan, zoals volledige CSRD-begeleiding. Dat maakt afschalen lastig. Ontwikkel daarom modulaire diensten, zoals losse materialiteitsanalyses, datavoorbereiding zonder assurance, quick scans of readiness assessments.

4. Gebruik data als stuurinstrument

Accountants zijn sterk in terugkijken, maar wendbaarheid vraagt om vooruitkijken. Combineer data uit urenregistratie, projectplanning, sales pipelines, ziekteverzuim en verloop om beter te kunnen voorspellen en sturen.

Met realtime ureninformatie kun je sneller herplannen, medewerkers flexibel inzetten op andere opdrachten en strategisch bijsturen zonder paniek. Of je nu opschaalt of afbouwt: slimme tijdregistratie ondersteunt transparantie en flexibiliteit.

5. Maak een flexibele schil onderdeel van je strategie

Tot slot: houd niet alle kennis permanent in huis. Bouw een netwerk op van freelancers, gespecialiseerde ESG-consultants en samenwerkingspartners.

Zorg dat contracten en processen vooraf zijn ingericht, zodat je snel kunt opschalen zonder je vaste kostenstructuur te verzwaren — en net zo makkelijk weer kunt afschalen.

Kortom: de versoepeling van de CSRD maakt duidelijk dat wetgeving geen vast gegeven is. Voor accountantskantoren betekent dit minder sturen op aannames en meer beslissen op basis van actuele data en feiten.

Aan de slag met automatische tijdregistratie?

Wil je ontdekken hoe ClockAssist jouw kantoor helpt om urenregistratie te vereenvoudigen en tegelijkertijd meer grip op omzet en capaciteit te krijgen? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee!