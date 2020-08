Feuilleton Professional in de knel (32). ‘…ZZP’ers die wel succesvol zijn?’

Dimitri klapte zijn computer dicht. Hij had net een vliegticket en hotel voor Stockholm geregeld en natuurlijk ook een tijdslot geboekt bij het ABBA-museum. Een korte trip daar had hij nu wel zin in, nu zijn bloemendeal zo goed uitpakte. Uiteindelijk had zijn investering toch meer het karakter gekregen van een belegging. Hij kreeg tegen betaling van € 150.000 zes procent van de aandelen in Flowers of Africa B.V. Dit bedrijf heeft meerdere aandeelhouders die hij niet allemaal persoonlijk kent, maar zo verzekerde Jan, ‘ik ken ze allemaal en het zijn stuk voor stuk eerlijke zakenlui net als jij.’

Dit bedrijf was ook eigenaar geworden van een franchiseketen van zeven kleine bloemenwinkels. Bloemenwinkels die vooral gevestigd waren in dorpen en wijken waarvan de bewoners de afgelopen jaren alleen maar winkels hadden zien sluiten. Het concept sloeg kennelijk aan, want in een paar maanden tijd waren er al tien nieuwe personen geweest die eveneens een bloemenwinkel hadden geopend. Ze werden mede-eigenaar van hun eigen bloemenwinkel en Dimitri hielp ze dan met de eerste stappen in het ondernemerschap.

Want dat viel Dimitri wel op. De meesten hadden nog weinig ervaring met ondernemen en als dat wel zo was dan hadden ze meestal een faillissement of een vervelende persoonlijke gebeurtenis achter de rug.

‘Fantastisch toch,’ had Jan geroepen ‘Op deze manier geven wij vorm aan sociaal ondernemerschap. We komen op voor de zwakkere. Bieden ze een kans om weer aanzien in de maatschappij op te pakken. Op de plaatsen waar het grootkapitaal zich heeft teruggetrokken bieden we de bewoners weer de mogelijkheid om een bloemetje om de hoek te kopen, zonder dat we daar de hoofdprijs voor vragen. Ook dat is je sociale gezicht tonen.’

Dat die filosofie van Jan zo aansloeg had Dimitri niet verwacht. Maar naar hij van Jan begreep stonden er nog wel 25 personen in de startblokken om ergens in het land te starten met een bloemenwinkel.

‘De enige bottleneck dat ben jij,’ had Jan gekscherend opgemerkt. Laatst had hij een appje gekregen waarin Jan aangaf dat hij blij was dat hij zijn vriend weer had opgezocht en hem ook nog de mogelijkheid had geboden om geld te verdienen. Toen Dimitri daar niet direct op reageerde kreeg hij een app Ben je niet dankbaar? Dimitri had maar snel geantwoord Natuurlijk wel.

Onlangs vroeg Susan hem of hij vond dat het allemaal niet te snel ging? ‘Weet je hoe Jan aan al die mensen komt?’

‘Volgens mij via arbeidsbureaus, gemeenten en zo. Die zijn maar wat blij met iedere werkzoekende die ze uit de boeken kunnen schrijven. Ik heb wel eens eerder met dergelijke projecten te maken gehad. Dat is ook de reden dat zoveel mensen ZZP’er zijn geworden. Die mensen waren vaak in dienst bij een groot bedrijf, waar werd gereorganiseerd. De mensen die dan zoals ze dat zo mooi zeggen boventallig zijn krijgen een zak geld en een begeleiding bij het zoeken van een andere werkplek aangeboden. Die begeleiding wordt gedaan door externe bureaus die daar een vaste vergoeding voor krijgen en een flinke bonus als ze medewerkers weer snel ergens anders weten te plaatsen. Als de medewerkers die ze begeleiden na een paar sollicitaties nog steeds geen nieuwe baan hebben dan komen ze met het voorstel om ZZP’er te worden. Veel van die mensen denken: ja, waarom niet. Hebben meestal nog wel een vriendje of een kennis bij de oude werkgever die hen aanbiedt om nog wat werkzaamheden te verrichten en zo starten ze dan als ondernemer.’ Dimitri maakte met zijn handen denkbeeldige aanhalingstekens in de lucht. ‘Het externe bureau krijgt zijn bonus. De medewerker denkt ik heb nu vrijheid, een beetje werk maar de rest van de werkzaamheden komt wel en om zijn inkomen maakt hij zich niet direct zorgen want hij heeft nog die flinke zak met geld op de bank staan. Maar op enig moment vertrekt die vriend of kennis ook en het vinden van nieuw werk is dan toch een stuk lastiger dan gedacht. Het geld gaan ze uitgeven aan een verbouwing of luxe stedentrips en na een paar jaar draait de gemeenschap alsnog voor het ontslag op, want dan kloppen ze bij de gemeente aan.’

Susan had zich nooit zo verdiept in de ZZP-markt. Voor de meeste ZZP’ers was de Wolf & Meren te duur en de Wolf & Meren vond dat ZZP’ers hun medewerkers onvoldoende professionele uitdaging boden. Dus wat Dimitri haar vertelde was nieuw.

‘Maar er zijn toch ook heel veel ZZP’ers die wel succesvol zijn?’

Dimitri schudde zijn hoofd. ‘Dat denk je. Natuurlijk er zijn er succesvolle ZZP’ers. Dat zijn de ondernemers, die pakken de kansen, hebben ambities. Maar veel ZZP’ers zijn niet meer dan moderne dagloners en dat komt omdat ze geen plan hebben. Ze moeten brood op de plank hebben en zijn bereid om akkoord te gaan met veel te lage tarieven. Maar als je goed naar dat model kijkt dan constateer ik voor mezelf dat er, economisch bezien, geen waarde wordt toegevoegd. Deze mensen zijn van de straat maar daar is wat mij betreft ook alles mee gezegd.’

