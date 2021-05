Melding door accountant bij FIU leidt tot onderzoek naar omkoping

De FIOD heeft afgelopen donderdag doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU), meldt de fiscale opsporingsdienst.

Doorzoekingen

De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in een woning in Dordrecht en een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw. Drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw uit Dordrecht worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Er is niemand aangehouden. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

‘Exportbedrijf betaalde commissie en vervalste facturen’

Het vermoeden is dat een exportbedrijf machines heeft verkocht aan klanten in het buitenland en daarvoor 1,3 miljoen euro aan commissies heeft betaald aan verschillende personen en bedrijven, meldt de FIOD. Waarschijnlijk zijn de commissiebetalingen verhuld door op de facturen onjuiste omschrijvingen te zetten. Het vermoeden is dus dat hier sprake is van actieve niet-ambtelijke omkoping en dat gebruik is gemaakt van valse facturen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.