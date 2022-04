OM eist jaar cel tegen bestuurder Skihut vanwege faillissementsfraude

Het Openbaar Ministerie heeft na een eerdere btw-fraudezaak nu 12 maanden gevangenisstraf geëist wegens faillissementsfraude tegen Petra S., bestuurder van Skihut. Die wintersportkledingketen genoot enige bekendheid vanwege reportages in het tv-programma Business Class. Skihut had vestigingen in Scheveningen, Oosterbeek en de Belgische badplaats Knokke.

Fraudeonderzoek

Het OM was sinds 2017 bezig met een fraudeonderzoek naar Skihut. Het bedrijf zou over een periode van drie jaar € 850.000 te weinig omzetbelasting hebben betaald. De FIOD doorzocht de twee Nederlandse winkels en drie andere bedrijfspanden, waar beslag werd gelegd op € 7.000 in contanten en een Porsche Macan. Er volgde ook conservatoir beslag op de vennootschappen van Skihut, indirect eigendom van de broer van Petra S. Skihut ging snel daarna failliet, het bedrijf maakte later een doorstart met een nieuwe eigenaar.

Aanklacht OM

Het OM verwijt S. nu dat zij in de periode van 1 mei 2015 tot en met 30 augustus 2017 meer dan een half miljoen euro aan het bedrijf heeft onttrokken voor privédoeleinden. Volgens het OM was de verdachte op de hoogte van de financieel beroerde situatie van haar onderneming. Het bedrijf was technisch failliet en had een negatief eigen vermogen. Ook verwijt het OM Petra S. dat ze geen goede boekhouding voerde; zij zou met name de voorraadadministratie en de BTW-administratie valselijk hebben opgemaakt.

De familie S. sloot een vaststellingsovereenkomst met de curator en betaalde een fors bedrag aan de boedel. Desalniettemin is de schade door het faillissement van de onderneming groot; het OM becijfert de schade voor handelscrediteuren, de Belastingdienst en de broer van de verdachte op ongeveer 4,5 miljoen euro.

In de omzetbelastingzaak heeft de rechtbank vonnis gewezen op 13 juli 2021. Het hoger beroep in die zaak loopt nog. De rechtbank Rotterdam doet over 2 weken uitspraak in de faillissementsfraudezaak.