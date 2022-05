Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen een bestuurder van twee BV’s en een man die als katvanger fungeerde. Met behulp van valse jaarrekeningen werd een kredietwaardigheid voorgewend waarmee een grote hoeveelheid goederen kon worden besteld, zonder dat er uiteindelijk betaling volgde.

Het OM verwijt een 56-jarige man uit Dordrecht, die in het bestuur van twee BV’s zat, flessentrekkerij, valsheid in geschrifte en oplichting van meerdere leveranciers voor meer dan 400.000 euro. Een tweede verdachte, een 63-jarige man uit Genemuiden, wordt het niet voeren van de (volledige) administratie van de twee BV’s en het niet verstrekken van administratie aan de curator die het faillissement van een van de BV’s moest afwikkelen verweten. Daarom werden gevangenisstraffen geëist van 14 maanden (waarvan 5 maanden voorwaardelijk) tegen de 56-jarige man en 5 maanden en 3 weken (waarvan 2 maanden voorwaardelijk) tegen de 63-jarige man.

Aangifte bij FIOD door de curator

Begin 2018 maakte een curator melding van faillissementsfraude bij de FIOD. Het viel de curator op dat er een groot geldbedrag, ruim 80.000 euro, aan contanten was opgenomen en dat er 51 lease auto’s en een flinke hoeveelheid goederen op naam van een BV stonden maar nooit betaald waren en inmiddels niet meer terug te vinden. Daarnaast miste er een deel van de administratie en bleek een aantal jaarrekeningen vals te zijn.

Jaarrekening vervalst

Het OM verwijt de 56-jarige man dat hij de jaarrekening over 2016 vervalste en met gebruikmaking daarvan op naam van een van de BV’s allerlei kostbare goederen zonder te betalen, bestelde. Waaronder 176 rijplaten, elektrische fietsen, een badkamer en een hoeveelheid elektronica. Hij lichtte volgens justitie bovendien drie leasebedrijven op door bij deze bedrijven in totaal 10 leaseauto’s en een printer af te nemen zonder hiervoor te betalen. De goederen zijn niet meer teruggevonden. Deze verdachte schetste een oneerlijk beeld over zijn kredietwaardigheid via de valse jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Het benadelingsbedrag van de gedupeerde leveranciers is meer dan 400.000 euro. Het tekort in het faillissement is meer dan 2 miljoen euro. De 63-jarige verdachte heeft volgens het OM als katvanger gefungeerd.

De rechter doet over drie weken uitspraak.