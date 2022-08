FIOD legt opnieuw beslag bij Van Lienden en zakenpartners

De FIOD heeft dinsdag in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden en twee zakenpartners opnieuw beslag gelegd, onder meer op financiële tegoeden, woningen en auto’s in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Stichting Hulptroepen Alliantie

Van Lienden en twee zakenpartners waren bestuurder bij Stichting Hulptroepen Alliantie. De stichting was in het voorjaar van 2020 door hen opgericht als een non-profit organisatie die, naar eigen zeggen, in staat was op korte termijn primair voor de zorg in een groot aantal mondkapjes te voorzien. De Volkskrant onthulde in mei vorig jaar echter dat Van Lienden en zijn twee zakenpartners niet alleen belangeloos mondkapjes hebben geleverd via hun non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie, zoals eerder steeds was voorgespiegeld, maar daar via een BV (Relief Goods Alliance) ook wel degelijk aan verdienden. Follow The Money kwam er daarna achter dat de winst voor Van Lienden 9 miljoen was en zijn twee compagnons nog eens 10 miljoen overhielden.

Strafrechtelijk onderzoek

In het strafrechtelijke onderzoek dat daarna werd opgestart werden Van Lienden en co eerder dit jaar aangehouden door de FIOD en niet lang geleden ook ontslagen als bestuurders van de stichting. Het OM meldt nu dat er vandaag wederom beslag is gelegd ‘op diverse vermogensbestanddelen, waaronder financiële tegoeden, woningen en auto’s. Beslag is gelegd in Nederland, Luxemburg en Zwitserland.’

Een groot deel van de door Relief Goods Alliance (RGA) gegenereerde winst is door de verdachten overgemaakt naar hun persoonlijke holdings, meldt justitie. De verdenking in het strafrechtelijk onderzoek betreft oplichting, verduistering en witwassen.