SP stelt kritische Kamervragen over private equity in de accountancy

SP-voorman Jimmy Dijk heeft woensdag een serie Kamervragen gesteld aan minister Heinen van Financiën over de opmars van private equity in de accountancy. De SP’er toont zich zeer kritisch.

Dijk vraagt vooral een reactie op een bericht op accountant.nl over de uitlatingen van enkele experts eerder deze zomer in het FD. In de weekendeditie van de krant werd uitgebreid ingegaan op de snelle opkomst van PE in de accountancy.

Het SP-Kamerlid wil onder andere van de minister weten of hij de zorgen deelt die worden geuit door experts dat private equity een commerciële draaikolk veroorzaken. Ook vraagt hij minister Heinen wat de komst van private equity wat hem betreft betekent voor de onafhankelijkheid van de accountant, en wat hij gaat doen om de onafhankelijkheid te waarborgen. Daarbij wordt ook verwezen naar de kritische uitlatingen die toezichthouder AFM al deed.

De SP meent verder “dat “private equity” kantoren hun focus zullen verleggen van audit- en assurancediensten naar meer lucratieve adviesdiensten, waar de marges hoger zijn en de onafhankelijkheid minder cruciaal wordt geacht.” Dijk wil weten of de minister dat met hem eens is en wat hij daartegen gaat doen.

De Kamervragen: