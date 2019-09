Nertsenfokkers verzwijgen miljoenen aan buitenlands vermogen

De FIOD heeft woensdag 11 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, gemeente Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen. Een man uit de gemeente Houten is aangehouden. Ook vinden doorzoekingen plaats in Denemarken. Met de fraude is een bedrag van miljoenen euro’s gemoeid, meldt de FIOD. Er is beslag gelegd op 8 woningen, 18 banktegoeden van de verdachten en 23.500 euro contant geld.

De Belastingdienst heeft na onderzoek van bankgegevens uit Luxemburg begin 2018 een aantal mensen een brief gestuurd om informatie te geven over hun Luxemburgse bankrekening. Tijdens onderzoek naar niet-gemelde bankrekeningen in Luxemburg ontdekte de Belastingdienst een manier waarop een aantal nertsenfokkers met hulp van adviseurs (facilitators) een deel van hun omzet buiten het zicht van de Belastingdienst wilden houden.

Verzwegen omzet

Uit strafrechtelijk onderzoek van de FIOD komt naar voren dat een aantal nertsenfokkers vermoedelijk gebruik maakt van dit soort constructies. De constructie werkt zo: een deel van de opbrengsten van nertsenvellen op buitenlandse veilingen zijn via een buitenlandse onderneming gestald op een Luxemburgse rekening en vervolgens, na aftrek van commissie voor de facilitators, overgemaakt naar de Luxemburgse bankrekeningen van de nertsenfokkers. Hiermee is een deel van de veilingopbrengsten over een lange periode niet vermeld in de belastingaangifte. Een eerste indicatie geeft aan dat het gaat om meer dan 50 miljoen euro aan verhulde omzet. Ook heeft de FIOD zicht op een tweede constructie waarvan gebruik gemaakt is.

Belastingdienst

Het onderzoek van de FIOD richt zich in eerste instantie op de facilitators die deze constructies mogelijk hebben gemaakt. Alle informatie over individuele nertsenfokkers wordt gedeeld met de Belastingdienst, die de belastingaangiften van betrokkenen nader zal beoordelen. De Belastingdienst stuurt woensdag naar alle ondernemers in deze branche een brief met informatie over dit onderzoek.

Bron: FIOD