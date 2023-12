Nieuwe fraudeverdenking FIOD tegen al eerder doorgehaalde accountant

Een accountant die in 2019 wegens miljoenenfraude 5 jaar werd geschrapt uit het register heeft volgens de FIOD ook vervalste stukken gebruikt bij een hypotheekaanvraag bij ABN AMRO voor de aankoop van een villa in het Gelderse Warnsveld. Dat werd vrijdag duidelijk bij de Accountantskamer, waar een nieuwe tuchtklacht tegen de vrouw werd behandeld.

Door Misha Hofland

Fraude

De RA en haar ex-partner (die ook RA was) kregen de eerdere doorhalingen van respectievelijk vijf en tien jaar opgelegd omdat ze vervalste documenten hadden gebruikt om een lening van 3,1 miljoen euro los te krijgen bij de Rabobank. Die lening gebruikten ze voor de financiering van hun megarestaurant @Eat in Duiven. Die eetgelegenheid met ongeveer 900 stoelen – al snel omgedoopt tot Wereldrestaurant A12 – ging eind 2016 failliet, binnen twee jaar na de start.

De FIOD spande daarna namens het OM de tuchtklacht aan en ook in hoger beroep volgden veroordelingen. De NBA had voor die tijd zelfs een verzoekschrift ingediend bij de tuchtrechter om bij wijze van voorlopige voorziening de inschrijving van de RA in het accountantsregister tijdelijk door te halen. Het was pas de tweede keer ooit dat de beroepsorganisatie dat deed. Dat verzoek werd door de Accountantskamer echter afgewezen. De accountant werd in een civielrechtelijk procedure ook nog veroordeeld tot terugbetaling van ruim 1,6 miljoen euro aan Rabobank.

Villa Warnsveld

Bij de FIOD werd enige tijd geleden besloten om een nieuwe tuchtklacht tegen de voormalige RA in te dienen. Dit keer vroeg de opsporingsdienst namens het OM aan de Accountantskamer om de zwaarste tuchtrechtelijke maatregel van doorhaling voor een periode van 10 jaar op te leggen. Uit onderzoek is volgens de FIOD namelijk gebleken dat de vrouw ook fraudeerde bij de hypotheekaanvraag van huize Berkeloord in Warnsveld, dat toevallig door de huidige eigenaar (die niets met de zaak te maken heeft) op Funda is gezet.

Vervalste stukken

In juni 2019 is door ABN AMRO aangifte gedaan van frauduleus handelen door de accountant bij de hypotheekaanvraag van 970.800 euro voor de aankoop van het statige pand, werd vrijdag duidelijk. Verschillende documenten zouden zijn vervalst, zoals salarisstroken, bankafschriften en een door haar toenmalige partner ondertekende werkgeversverklaring. Na een gesprek met een accountmanager en het verstrekken van de gegevens had de bank in 2016 besloten om de financieringsaanvraag te honoreren. Een kleine zeven ton werd op een derdengeldrekening van een notaris gestort.

De RA gebruikte daarna drie termijnfacturen van een klusbedrijf om een deel van het geld uit het bouwdepot te verkrijgen, meldde de FIOD vrijdag bij de Accountantskamer. Ook die facturen bleken na onderzoek te zijn vervalst. “De eigenaar van het klusbedrijf is een aantal keren verhoord en verklaarde de facturen nooit te hebben uitgegeven”, zei Lieke Brouwers namens de FIOD. Veel documenten die bij de hypotheekaanvraag zelf waren gebruikt bleken achteraf bezien ook vals te zijn, concludeerde de opsporingsdienst. Zo kwamen de inkomensgegevens van de vrouw bij de Belastingdienst bij lange na niet overeen met wat aan ABN AMRO was verstrekt. Ook Lloyds Bank liet desgevraagd weten dat enkele door de RA verstrekte bankafschriften niet authentiek waren.

“Er rest maar één maatregel”

Zelf was de voormalige RA vrijdag niet aanwezig. Voorafgaand aan de zitting liet ze weten dat ze vreest dat eventuele verklaringen bij de Accountantskamer tegen haar zullen worden gebruikt in een nog lopende strafzaak. Die zaak wordt naar verwachting in de loop van volgend jaar behandeld. Het OM zegde toe de informatie uit beide zaken niet samen te voegen, maar dat kon de vrouw niet overhalen om naar Zwolle te komen. Bij de FIOD is niet bekend of de voormalige accountant welllicht onder druk is gezet door anderen bij het plegen van de fraude, antwoordden Brouwers en haar collega Ron Dohmen op een vraag van de Accountantskamer. Wat de FIOD betreft staat in elk geval vast dat de vrouw ook bij de hypotheekaanvraag voor het statige pand in Warnsveld fraudeerde. Brouwers: “Mevrouw heeft wederom in ernstige mate in strijd met de beroepsregels gehandeld. Ze lijkt geen enkel respect te hebben voor de meest fundamentele beginselen van het accountantsberoep. Wat ons betreft rest dan maar één maatregel: doorhaling voor de maximale duur.” Of een eventuele doorhaling van 10 jaar bovenop de eerdere 5 jaar komt is nog niet helemaal helder, voor zover bekend heeft zich nooit eerder een vergelijkbare situatie voorgedaan bij de Accountantskamer.

Veel plezier heeft de accountant overigens sowieso al niet gehad van de aankoop van de villa. Nog voor ze het pand kon betrekken kreeg ze het flink aan de stok met de gemeente Zutphen. Bij de verbouwing bleken namelijk allerlei monumentale onderdelen zonder toestemming te zijn gesloopt, waarop de gemeente besloot de verbouwing stil te leggen. Uiteindelijk werd het pand verkocht aan de hoogste bieder bij een executieveiling op last van de curator in het faillissement van Red Dragon BV, het bedrijf waarmee de twee accountants het megarestaurant runden.

De Accountantskamer doet binnen 12 weken uitspraak.

Foto: Funda