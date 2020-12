2020 | JANUARI | Kritiek op branche komt hard aan

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Vandaag: januari, waarin twee kritische rapporten over het accountantsvak verschenen en het bij de Belastingdienst in de verte begon te donderen.

Het jaar begon in de wetenschap dat corona de naam van een Mexicaans biertje was. Of anders die van een Mexicaanse voetballer. Maar op 11 januari schreef de Volkskrant: ‘In China is een nie uw, gevaarlijk virus ontdekt. De geheimzinnige longontsteking waaraan tientallen mensen lijden, blijkt veroorzaakt door een nog onbekend coronavirus, dat niet zo dodelijk lijkt als eerdere uitbraken.’

1. Accountancy – Kritiek op de sector

14 januari: rapport MCA

‘Hard oordeel over sector in eindrapport MCA‘, schreeft Accountancy Vanmorgen op 14 januari. ‘Impactvolle ingrepen noodzakelijk’. Externe druk en impactvolle ingrepen zijn nodig voor een succesvolle transformatie van de accountancysector, concludeerde de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) in een nietsontziend eindrapport met dertig aanbevelingen. Volgens de MCA was de sector niet in staat om op eigen kracht het volgens haar hardnekkige patroon van herhaling te doorbreken. Maar commissievoorzitter Ada van der Veer was toch ook een klein beetje positief: ‘We constateren dat de sector er beter voor staat dan in 2014, er zijn grote stappen gezet.’

De NBA liet weten de visie van de MCA te delen dat er nog steeds verbeteringen mogelijk en nodig zijn in de sector, maar koos ervoor nog niet inhoudelijk te reageren. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak kon NBA-voorzitter Marco van der Vegte zijn ergernis toch niet helemaal voor zich houden. ‘Het lijkt alsof ons beroep consequent blijft falen en er ondanks alle kritiek na vijf jaar nog nauwelijks iets is gebeurd. Dat doet onrecht aan het rapport en onrecht aan het beroep.’ Ook de branche hield de kaken op elkaar. Alleen voorzitter Marco Moling (Novaa) liet van zich horen. Hij hoopte dat het MCA-rapport ervoor zou zorgen dat de NBA haar structuur nu echt zou gaan veranderen. ‘Een paar jaar geleden werd een onderzoek naar een federatief model aangekondigd. Maar daar is sindsdien niets meer van vernomen.’ Kritiek op het rapport kwam van Eva Eijkelenboom van de Erasmus School of Law en werkzaam bij KPMG. Zij vond de onderbouwing van het MCA-rapport op onderdelen onvoldoende.

30 januari: rapport CTA

Op 30 januari kwam de Commissie toekomst accountancysector (CTA) met haar rapport. De kwaliteit van wettelijke controles moet beter, luidde de overall conclusie. De komende jaren zullen accountants veel moeten investeren om het vertrouwen terug te winnen, aldus ‘Vertrouwen op controle’. Het rapport ging vergezeld van 22 aanbevelingen. ‘Terugkijkend op een jaar onderzoek is ons in het bijzonder opgevallen dat een sector die zelf zo datagedreven is en zich bezighoudt met controle en cijfers zo weinig data en cijfers over zichzelf beschikbaar heeft’, zei commissievoorzitter Annetje Ottow.

De NBA onderschreef de conclusie dat er geen juist en integraal beeld is van de controlekwaliteit. Over de aanbeveling om toezicht op (controlerende) accountants exclusief bij de AFM onder te brengen sprak de beroepsorganisatie zich niet uit, anders dan door te stellen dat de NBA graag zou meewerken om te komen tot ‘een helder en efficiënt stelsel’ en dat zij daar graag met de toezichthouder in gesprek zou gaan. Een van de meer ingrijpende veranderingen die de CTA voorstelde was het verplicht instellen van een raad van commissarissen voor kantoren die controle-opdrachten uitvoeren. Accountancy Vanmorgen vroeg drie MKB-accountants naar hun mening over de aanbevelingen in het CTA-rapport. De Big4 kunnen gaan feesten, vonden zij. Maar de MKB-accountant is in de ‘rapportenoorlog’ over het hoofd gezien.

2. Beroering over de fiscus

WAB

Op 1 januari trad de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. De werkgever ging hierdoor meer of juist minder voor zijn werknemers betalen, afhankelijk van de aard van het contract. Door de invoering van de WAB wijzigde de werkloosheidspremie en ging deze afhangen van het soort contract. De gevolgen voor de loonaangifte waren aanzienlijk.

Gerommel bij Belastingdienst

Het debacle rond de vermeende fraude met uitkering van toeslagen leidde tot een reorganisatie van de Belastingdienst. Minister Hoekstra splitste de fiscus in drieën. Heffingen, Toeslagen en Douane werden aparte eenheden die los komen te staan van de Belastingdienst. De Belastingdienst kreeg daarmee weer de kerntaak: belasting innen. De Tweede Kamer was niet overtuigd dat daarmee het lek ook echt boven was. EY en KPMG constateerden in twee rapporten dat er veel mis was bij de ‘ruggegraat’ van de Belastingdienst.

Vijlbrief en Van Huffelen

Als vervangers van de in december 2019 opgestapte staatssecretaris Menno Snel benoemde het kabinet de D66’ers Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen. Zij gingen op 29 januari aan de slag.

3. Opvallend

Mannak vertrekt bij NBA

In januari kwam er een einde aan de soap rondom NBA-directeur Harm Mannak. Hij was in opspraak geraakt door vermeende belangenverstrengeling. Uiteindelijk schikte de NBA met hem. Mannak kreeg € 61.500 mee plus € 28.750 voor juridische kosten.

Meeste reactie

De meeste reacties (47) kwamen in januari op het bericht ‘Rutte wil toeslagensysteem op termijn afschaffen‘ (22 januari). Het was ook het artikel dat het meest gelezen werd. Het toonde aan hoe diep de emoties zaten over de ‘toeslagenaffaire’, waarbij de fiscus ouders onterecht van fraude had verdacht en keihard had aangepakt. In november zou een parlementaire ondervragingscommissie onderzoek doen naar wat er allemaal was fout gegaan. Runner-up was een artikel over de nieuwe KOR-regeling voor kleine ondernemers. Dit bericht leverde elf reacties.

Best gelezen, met afstand, was het artiekl ‘Rutte wil toeslagensysteem op termijn afschaffen‘ (22 januari). Het een na best gelezen was een bericht van 6 januari: Einde spaar bv’s in zicht.

4. Transfers

Sandra Schreuder werd met ingang van 1 januari de nieuwe voorzitter van de Accountantskamer in Zwolle. Haar installatie als rechter vond plaats op 31 januari. Op die dag werden ook de uitkomsten bekend van een onderzoek naar de Accountantskamer. Deze handelde klachten kwalitatief hoogstaand af, maar er was ook ruimte voor verbetering ten aanzien van kwetsbaarheden in de organisatie, de doorlooptijden, de op te leggen maatregelen en de publieke uitstraling. ‘Door haar jurisprudentie draagt de Accountantskamer er bovendien aan bij dat de beroepsgroep bij zijn handelen het maatschappelijke belang en de fundamentele beginselen van goede beroepsuitoefening voor ogen houdt.’

Gerben Everts, de man die de accountancysector regelmatig de maat nam en daarbij harde woorden niet schuwde, kondigt zijn vertrek bij toezichthouder AFM aan. Hij stopte per 12 mei 2020.

