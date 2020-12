2020 | JUNI | De Wirecard-bom ontploft

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Vandaag: juni, de maand waarin de Wirecard-bom ontploft.

1. De ondergang van Wirecard

Nadat EY in mei al onder vuur lag als accountant van het geplaagde Duitse Wirecard, gaat het in juni hard de verkeerde kant op met het fintech- annex betaalbedrijf dat nog niet lang daarvoor de lieveling van de beurs was. De Duitse beurstoezichthouder Bafin doet aangifte wegens misleiding van beleggers. De verdenking is onder meer dat het bedrijf ten onrechte heeft verklaard dat bij een onderzoek van KPMG naar de gang van zaken bij Wirecard geen ongeregeldheden zijn geconstateerd, ondanks dat in Azië bijna 2 miljard is zoekgeraakt.

Voor EY opnieuw geen goed nieuws, want de publicatie van de jaarcijfers moet voor de vierde keer worden uitgesteld. Wirecard-topman Markus Braun stapt op en wordt in de kraag gevat op verdenking van het kunstmatig oppompen van omzetcijfers. Drie EY-accountants worden in Duitsland aangeklaagd voor tekortschietende controle en ondertussen is al uitstel van betaling aangevraagd door Wirecard, dat de maand erop failliet wordt verklaard.

2. Geen crisis voor accountants

De crisis raakt de hele samenleving, maar accountants lijken er weinig last van te hebben. Het eerste kwartaal (weliswaar nog grotendeels coronavrij) levert de branche bijna 7,5% meer omzet op, al verwacht Rabobank dat vooral de advisory-tak pas op de plaats zal moeten maken.

Op kantoorniveau is het dan misschien even stagnatie wat de klok slaat, de beroepsgroep hoeft niet te vrezen voor een tekort aan banen: de vraag naar accountants neemt toe, signaleert Randstad. Vooral de AA is zeer in trek. Volgens vacaturesite Indeed is het aandeel vacatures voor assistent-accountants in het totaal aantal vacatures met 37% gestegen. De AA bevindt zich in het gezelschap van verkopers, timmermannen, schoonmakers en kappers: die worden ook veel gevraagd.

3. Opvallend: accounting the stars

Kwam in mei Mazars als accountant van Donald Trump in het nieuws, juni biedt plaats voor twee andere accountants van prominente wereldburgers. De eerste is de 87-jarige Lucien Frydlender, boekhouder van de in 2019 overleden modeontwerper Karl Lagerfeld. De erfenis van € 200 miljoen moet nog worden verdeeld, maar Frydlender blijkt spoorloos. De zeven erfgenamen – onder wie naar verluidt Lagerfelds kat – moeten dus wachten op hun fortuin: de boekhouder hield er in september 2019 mee op en is daarna van de radar verdwenen. Volgens zijn vrouw zit hij gewoon ziek thuis.

Celebrity-accountant nummer 2 die in juni het nieuws haalt, is de boekhouder van voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz (67). Die moet voor de rechter verschijnen wegens belastingfraude. Het OM pleit de accountant echter al bij voorbaat vrij: hij werd volgens justitie door Moszkowicz onder druk gezet om de aangiftes omzetbelasting voor het luttele bedrag van 17,50 euro per stuk in te dienen. Moszkowicz komt er uiteindelijk met een taakstraf vanaf.

Best gelezen

De streep die staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) zet door de aanpassing die zijn voorganger Snel wilde doen aan de box 3-belasting, trekt de meeste lezers in juni. Het levert ook veel reacties op: de meeste bezoekers hameren – nu de rente extreem laag staat – op het belang van het belasten van het werkelijke rendement op spaargeld.

Wat er dan wél moet veranderen in box 3 blijft de rest van het jaar voer voor discussie. Spaargeld belasten aan de hand van een forfaitair rendement ligt Europeesrechtelijk gezien lastig bij een zeer lage rente. Vijlbrief wil toe naar een belasting op basis van het reële rendement, met een tegenbewijsregeling als tussenstap.

Meeste reacties

Het bericht over de onrust rondom de Tozo-partnertoets zorgt voor de meeste reacties. Er is onbegrip en frustratie over de partnertoets die bij de tweede ronde steunmaatregelen aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verbonden. Zelfstandigen met een partner die meer dan 1500 euro per maand verdient, krijgen vanaf 1 juni geen Tozo-uitkering meer. De frustratie klinkt ook door in de reacties, die zoals vaker bij coronagerelateerde berichten vooral van zelfstandig ondernemers afkomstig zijn. ‘Het is echt van de zotte dat mensen in loondienst tot 3x modaal worden doorbetaald en wij niet. Dit raakt vele gezinnen’, aldus een taxichauffeur. ‘Dus als je ZZP’er bent met 0 winst, een partner zonder inkomen, maar wel 100.000 euro op de bank, heb je wel recht op Tozo. Ben je echter zzp’er met 0 winst, een partner die net boven het minimum verdient en 0 vermogen, dan heb je er geen recht op’, vat Arie de regeling samen.

Overnames: ETL groeit snel

Het Duitse ETL timmert aan de weg: in juni worden BGH en Full Account aan de ketting geregen. Daarmee groeit ETL naar 21 vestigingen in ons land. In mei was InnoVista al overgenomen, in april voorafgegaan door De Vaan. Overigens moet ETL in juni van de rechter nog wel even afrekenen met een oud-partner van het in 2016 overgenomen Lodder Dales.