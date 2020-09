Feuilleton Professional in de knel (35). ‘We horen u als getuige…’ Slot seizoen 2

‘Dus u dacht niet, wat vreemd dat er in zo’n korte tijd zoveel bloemenzaken worden geopend? Wel wat vreemd voor een ondernemer vinden wij!’ Dimitri schoof op zijn stoel. Gistermorgen had hij een telefoontje gekregen van een zekere Ronald van het fraudeteam van de politie met het verzoek om zich de volgende dag om 9.00 uur te melden op het bureau. ‘Waar gaat het over?’ had hij nog gevraagd. Maar Ronald antwoordde dat ze morgen verder zouden spreken. Nu zat hij in een kamer tegenover Ronald en Josien, die hem allemaal vragen stelde over zijn bemoeienis met Flowers of Africa BV. ‘We horen u als getuige,’ zei Josien toen hij ging zitten op de stoel die hem was aangeboden. Hoezo getuige? Dacht hij toen. Van welk ongeluk of misdrijf was hij getuige geweest? En nog steeds snapte hij het niet. Ze stelden alleen maar vragen en op heel veel van die vragen wist hij geen antwoord te geven. ‘Hoe hebt u die mensen die ondernemer wilde worden geworven?’ Hij probeerde de blik van Josien te peilen.

‘Ik kreeg die namen door per mail. Ik heb ze niet zelf uitgezocht.’

‘Wie mailde u dan?’

‘Jan Janssens.’

‘Hoe kende u Jan Janssens dan?’

‘Van vroeger, van school en een jaar geleden stond hij bij mij op de stoep met een interessant businessconcept. Eerst wilde ik er niets van weten, maar toen ik in Kenia was geweest, dacht ik, ik wil die mensen daar wel helpen.’

‘Vond u het niet vreemd dat Jan Janssens zomaar bij u op de stoep stond?’ Nu nam Ronald weer het woord.

‘Nou, eerst wel. Maar er komen wel vaker mensen langs met een idee, daar leef ik van.’

‘Maar u dacht niet: dit is te mooi om waar te zijn?’ Josien verhief haar stem.

‘Nee, geen moment. Als ik eerlijk ben. Ik heb mijn accountant bij alle stappen om advies gevraagd. Maar kunnen jullie mij nu in vredesnaam eens vertellen wat er aan de hand is?’ Dimitri merkte dat hij boos werd.

‘In het belang van het onderzoek kunnen wij u hier nog niet zoveel over vertellen. Behalve dat hele concept ‘Flowers of Africa’ opgezet lijkt te zijn om geld wit te wassen. Wij onderzoeken nu wat ieders rol daarbij is. Maar de naam Jan Janssens zijn we nog niet tegengekomen. Weet u misschien waar wij hem kunnen vinden?’ Josien glimlachte.

‘Nou, Jan heeft alles uitgedacht. Dus die naam moet u toch zeker terug kunnen vinden. Maar de laatste tijd zat hij veel Nairobi.’

‘Weet u hoeveel Jan Janssens er in Nederland wonen? Dat is onbegonnen werk voor ons. Als u wat van hem hoort. Vraag dan of hij contact met ons wil opnemen. U kunt nu gaan.’

Josien stond op en gaf hem een hand. ‘Zal ik nog even met u meelopen’ Ronald wachtte het antwoord niet af en deed de deur al open.

Toen Dimitri buiten was. Zuchtte hij een paar keer diep. Wat een begin van de dag. Wat was er aan de hand met Flowers of Africa? Hij appte Jan.

Net verhoord door de politie over Flowers of Africa. Weet jij wat er aan de hand is?

Dimitri liep naar zijn auto en stapte in. Toen hij wilde starten voelde hij de telefoon trillen in zijn broekzak.

Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ben niet betrokken bij Flowers of Africa.

Niet betrokken bij Flowers of Africa? Het hele concept was bedacht door Jan en nu beweerde hij dat hij er niet bij betrokken was.

Jij hebt het bedacht. We moeten afspreken om bij te praten. En de politie wil je ook graag spreken.

Dimitri startte de auto, keek in zijn spiegels en draaide de weg op. Wat was er nu aan de hand met Flowers of Africa? Hoezo was er mogelijk sprake van witwassen. Hij snapte er niets van. Al die bloemenwinkels waren keurig netjes ingeschreven bij de Kamer van Koophandel daar had hij de ondernemers bij geholpen. Witwassen dat doe je in schimmige buurtjes. Nee, hij snapte er niets van. Zodra hij thuiskwam, zou hij een afspraak maken met Jan, die zou vast wel kunnen uitleggen aan de politie hoe het zat. Toen hij zijn auto bij zijn huis had geparkeerd, trilde zijn telefoon opnieuw.

Ik trek mijn handen van jou af en wil niets met je criminele zaakjes te maken hebben.

Dimitri trok wit weg. Criminele zaakjes. Die Jan was niet te vertrouwen. Hij stapte uit en liep naar zijn huis. Don’t look to deep in his angel eyes, one day you’ll find out he wears a disguise hij raakte de woorden en de melodie niet meer kwijt.

Susan opende de nieuwsapp van Nu.nl

Groot witwasnetwerk in bloemenketen opgerold

De politie heeft samen met De Belastingdienst en andere opsporingsdiensten een groot netwerk dat zich bezighield met het witwassen van drugsgelden opgerold. Het witwassen vond plaats in bloemenzaken die over het hele land verspreid waren. Vervalste inkoopfacturen maskeerden de hoge omzet. Volgens een woordvoerder van de opsporingsdienst waren er bloemenwinkels die wekelijks tienduizenden euro’s witwasten. Voorlopige berekening laten zien dat het in totaal om meer dan tien miljoen euro ging. De eigenaren van de bloemenwinkels werden zorgvuldig geselecteerd uit projecten van de Sociale Diensten voor mensen met een moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt. Zij zullen zich te zijner tijd allemaal voor de rechter moeten verantwoorden. Ook heeft de politie een aantal jongeren aangehouden die hun bankrekening ter beschikking stelde om bedragen door te sluizen.

De woordvoerder van de opsporingsdienst waarschuwt jongeren en ondernemers om alert te blijven en gaf aan dat het erg lastig is om te stoppen als je bent ingegaan op een aanbod. Bedenk daarbij dat men steeds geraffineerder te werk gaat.

Susan sloot de app weer af. Ze kende het verhaal. Drie maanden geleden was Dimitri hun kantoor binnengerend. ‘Wat moet ik doen? De politie zit achter mij aan.’ Toen hij enigszins was bijgekomen had ze Els er bijgehaald en alles gezamenlijk in kaart gebracht. Wanneer was een bepaalde actie uitgevoerd? Wat was daarin de rol van Dimitri? Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat Dimitri steeds ter goeder trouw had gehandeld. Iets wat het Openbaar Ministerie kennelijk ook vond, want Dimitri bleef getuige. Wat vaag bleef was het feit dat de naam van Jan Janssens nergens in de officiële stukken voorkwam. Alleen in wat mails en gespreksnotities maar volgens Ronald en Josien kon je daar niets mee bewijzen. Feit was wel dat Dimitri het geld dat hij in zijn Afrika-avontuur had gestopt kwijt was.

‘En is het gelukt?’ wilde de man weten. Darja kijkt op van haar scherm. ‘Ja, ik ben goede vriendjes met Beau geworden. Ik kook iedere avond voor hem en dan haal ik ook altijd zijn brievenbus leeg. Hier zijn de stukken van Karakter Holding van de afgelopen week.’

‘Dank,’ zegt de man. ‘Nog even je vriendschap volhouden.’

Jan Wietsma

Lees hier alle eerdere afleveringen

